Annuncio a sorpresa. Anna Tatangelo, l’attesa è finita: tutti impazziti per la bella novità

Anna Tatangelo sorprende nuovamente tutti. Dopo il clamoroso cambio di look la cantante ciociara anche questa volta non ha perso occasione per sorprendere tutti. Con il suo ultimo singolo ha aperto un suo nuovo progetto discografico che ha riscosso notevole successo. Adesso un altro annuncio a sorpresa che è arrivato qualche ora fa. Anna Tatangelo ha dimostrato ancora una volta di essere davvero inarrestabile.

Sempre attraverso il suo canale Instagram, la cantante di Sora non ha affatto potuto fare a meno di annunciare ai suoi sostenitori una splendida novità in arrivo dopo il successo ottenuto con “Guapo”, canzone cantata con Geolier e che ha spianato la strada per un suo nuovo progetto discografico. (Continua dopo la foto)















È stata proprio la Tatangelo a fare l’annuncio attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, Stando a quanto si apprende dalle parole scritto a corredo di questo vero e proprio annuncio a sorpresa, il nuovo singolo di Anna Tatangelo uscirà venerdì 16 Ottobre. È intitolato ‘Fra me e te’. E così come il singolo precedente, anche questo è cantato in collaborazione con uno dei più grossi esponenti del mondo rap in Italia. Stiamo parlando, infatti, di Gemitaiz. (Continua dopo la foto)















Il nuovo percorso della Tatangelo è iniziato circa due anni fa: una scintilla scoccata dall’incontro artistico con Achille Lauro, che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0 proprio il singolo cult (Ragazza di periferia) che anni prima l’aveva portata sul podio di Sanremo, lanciandola sulla scena nazionale. Da lì la scoperta di un nuovo mondo che l’ha spinta a sperimentare e confrontarsi con altri linguaggi e orizzonti, fino alla nascita di questo primo progetto in studio. (Continua dopo le foto)









Anna Tatangelo è molto amata dal pubblico e non a caso è una delle vip più seguite anche sui social, in particolare su Instagram. Il suo profilo ufficiale conta un milione e 600 mila follower ed è proprio lì che, da qualche ora, è arrivato l’annuncio del suo ultimo impegno discografico.

