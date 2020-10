In questi ultimi giorni Michelle Hunziker è attivissima su Instagram, dove condivide coi tanti fan attimi di vita quotidiana e privata. Il 10 ottobre per esempio, è stata una giornata piena di emozioni. Questa data per la conduttrice e showgirl svizzera ha infatti un significato particolare perché racchiude tre eventi importanti per la sua famiglia.

Ovvero il compleanno della figlia Sole che ha spento sette candeline, quello della mamma e nonna Ineke e i sei anni d’amore con il marito Tomaso Trussardi. I due, infatti, si sono sposati il 10 ottobre 2014. E allora come non sfruttare questa occasione perfetta per uno scatto tutti insieme? Nella didascalia della foto con la figlia Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza, la mamma Ineke, Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste e i cani della famiglia, una sola parola: “famiglia”, accompagnata da un cuore. (Continua dopo la foto)















Non solo. Per celebrare al meglio quel giorno tanto intenso Michelle ha pubblicato anche a una serie di foto e video dedicati ai tre eventi speciali. Quindi scatti di Sole da piccola, un video dolcissimo che le vede assieme, Sole insieme alla nonna e poi una foto in bianco e nero, della showgirl e il marito, ritratti il giorno delle nozze. E sotto il racconto delle sue emozioni. (Continua dopo la foto)















Oltre ai ritratti di famiglia e alle dediche, Michelle Hunziker ha anche voluto far vedere ai suoi fan come si “trasforma” dopo una seduta dal parrucchiere fotografandosi prima e dopo il parrucchiere. La differenza è evidente, a dimostrazione del fatto che anche lei, proprio come tutte, diventa una diva servendosi di qualche piccolo “trucco”. Quindi il doppio scatto su Instagram, acqua e sapone e dopo l’intervento dalla hairstylist. (Continua dopo foto e post)











Nel primo selfie Michelle ha il viso “al naturale” e i capelli lisci e spettinati; nel secondo invece eccola con una chioma perfettamente ondulata e un make-up curato nei minimi dettagli. Chi l’ha aiutata in questa “trasformazione”? L’hairstylist personale Laura Barenghi che l’accompagna in tutti i suoi impegni professionali. E infatti nella didascalia scrive taggandola: “Prima o dopo il passaggio della Barenghella?”.

