“Dovevo togliere qualcosa dal mio corpo”. Il ‘genio musicale’ italiano in ospedale

Ricoverato in ospedale per “togliere qualcosa di troppo nel mio corpo”. Così il musicista, uno dei più apprezzati in Italia e all’estero e che si fa fotografare sul letto della sua camera, annuncia al suo pubblico social di essere in clinica. Non dà dettagli sul motivo del ricovero, ma ha promesso ai suoi follower di aggiornarli quotidianamente su degenza e intervento.

Intanto sulla sua pagina Instagram il post in cui nella prima foto lo si vede a letto, con camice e flebo, mentre nella seconda è in primo piano. Poi questa promessa: “Tornerò più forte di prima, questo è sicuro”, scrive sotto Alessandro Quarta, violinista talentuosissimo che ha suonato anche al Festival di Sanremo 2019 con i tenorini de Il Volo. (Continua dopo la foto)















“Dovevo togliere qualcosa di troppo nel mio corpo – continua nella didascalia del post Quarta -, qualcosa che non era gradito!!! Ma sto bene, anzi…più forte di prima!!! Un grosso abbraccio a tutti amici miei e vi terrò aggiornato quotidianamente. Ale”. Poi gli hashtag #comeback #ifeelgood #vita”. Come detto non è chiaro quale sia il motivo per cui il musicista è stato ricoverato, ma probabilmente lo spiegherà presto. (Continua dopo la foto)















Definito dalla CNN un genio musicale Alessandro Quarta, che può vantare nel curriculum collaborazioni con direttori d’orchestra come Lorin Maazel e Zubin Metha e con artisti come Andrea Bocelli, Lenny Kravitz, Celine Dion, Amii Stewart, Dee Dee Bridgewater e Roberto Bolle ha subito ricevuto tanto affetto e numerosi auguri di pronta guarigione dai suoi follower. (Continua dopo foto e post)











Considerato il violinista più famoso d’Italia e noto anche al suo look decisamente “rock” che lo differenzia molto dall’immagine che si ha dei musicisti classici, come detto Quarta si è fatto conoscere dal pubblico meno esperto di musica anche sul palco del Festival di Sanremo quando fu chiamato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo, a suonare con loro “Musica che resta”.

“Tutto questo terribile…”. Giancarlo Magalli sconvolto. Pietrificato in diretta: cosa è successo a I Fatti Vostri