Giorgia Palmas, mamma bis da poco, con le figlie Sofia e Mia: “Chiedetemi se sono felice”

È un periodo bellissimo per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La coppia è al settimo cielo da quando è nata la piccola Mia. Notizia che i due hanno subito voluto condividere con i loro fan, così come i momenti più importanti della gravidanza. Giorgia è diventata mamma bis e di un’altra femminuccia lo scorso 25 settembre.

Ha anche Sofia, frutto dell'amore con l'ex, il calciatore Davide Bombardini, mentre per Filippo Mia è la prima erede. La Palmas e Magnini si sono incontrati dopo la fine delle rispettive precedenti relazioni e da allora non si sono più lasciati. Il lieto annuncio è stato dato da entrambi su Instagram, dapprima con una foto in cui si vedevano manine della piccola accompagnata da didascalie dolcissime. Poi il primo ritratto di famiglia.















A pochissimo dalla nascita di Mia, Giorgia Palmas ha condiviso la prima foto a 3: lei sul letto dell'ospedale con in braccio la bimba e Filippo che la bacia teneramente. "Il senso della vita – ha scritto sotto lo scatto– Il nostro sogno diventato realtà Mia (e quando saremo a casa con Sofia sarà tutto perfetto)". E rientro a casa, anche se provvisoria in attesa di trasferirsi tutti in un nuovo appartamento non poteva essere più dolce.















Il campione di nuoto 38enne ha riempito il salotto di palloncini rosa, peluche e fiori, tutto assolutamente 'pink', facendo commuovere la sua Giorgia. Non ha trattenuto le lacrime di fronte a quella sorpresa del suo amore, che poi viene ripreso mentre stringe tra le braccia la sua prima figlia. Nelle ultime ore, poi, un altro momento super tenero da mostrare ai fan: la foto della mamma con le sue due principesse.









Giorgia si è fatta immortalare mentre bacia Sofia, 12 anni, che a sua volta tiene in braccio la sorellina Mia. "Che tenerezza", la didascalia accompagnata dall'hashtag "Chiedetemi se sono felice".



Giorgia si è fatta immortalare mentre bacia Sofia, 12 anni, che a sua volta tiene in braccio la sorellina Mia. “Che tenerezza”, la didascalia accompagnata dall’hashtag “Chiedetemi se sono felice”. Il post ovviamente è stato sommerso di commenti: “Tua figlia grande è il tuo ritratto”, “Due Principesse”, “Siete una meraviglia… La vostra dolcezza è unica!”, si legge. Anche Elena Barolo, che per tanti mesi ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia con lei ha scritto “Che bellezza amica mia!”.

