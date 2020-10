Esiste una coppia più bella, solida, innamorata di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio? Difficile… La loro relazione è tra le più longeve del mondo dello spettacolo italiano, così come lunga e articolata è la loro carriera in tv. Lei ha debuttato nel 1994 quando, a soli 16 anni, è entrata a far parte delle ragazze di Non è la Rai.

Poi, dopo questo esordio da giovanissima, è stata Velina a Striscia la Notizia per due anni, poi è approdata a Passaparola al fianco di Gerry Scotti. E poi ancora serie tv, cinema, spot pubblicitari e anche per lei un reality seguitissimo come L’Isola dei Famosi. Lui, invece, l’abbiamo conosciuto per la prima volta al Grande Fratello. Era l’edizione del 2001 e la vittoria la portò a casa proprio Flavio che da quel momento in poi ha detto addio al posto da impiegato in banca. (Continua dopo la foto)















Dalla vittoria al GF, Flavio Montrucchio ha arricchito di molto il suo curriculum: vanta partecipazione a soap, fiction e film, oltre alla conduzione di programmi televisivi. E se il pubblico li amava come singoli, figurarsi quando è iniziata la loro favola d’amore. La storia di Alessia e Flavio va avanti da tantissimi anni ed è stata coronata prima dalle nozze nel 2003 e poi dalla nascita dei due figli Mya, nata nel 2008, e Orlando nel 2015. (Continua dopo la foto)















Ora il loro amore ha raggiunto l’importante traguardo dei 17 anni di matrimonio ed entrambi hanno voluto condividere questo giorno speciale coi rispettivi follower di Instagram. Alessia Mancini ha voluto festeggiare con una foto che li ritrae insieme bellissimi e sorridenti: “Mano nella mano da 17 anni” e l’hasthag #amoredellamiavita la didascalia scelta dall’ex stellina di Non è la Rai. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Mano nella mano… da 17 anni… #lamoredellamiavita❤️ @flaviomontrucchio Un post condiviso da Alessia Mancini (@alessiamanciniofficial) in data: 11 Ott 2020 alle ore 4:01 PDT



Due, invece, gli scatti pubblicati da Flavio Montrucchio per l’occasione. Il primo li ritrae insieme, anche qui sorridenti e felici, il secondo è un dettaglio della fede in cui si legge l’incisione con la data delle nozze: 11 ottobre 2003. E sotto scrive: “17 anni? Di già?! Non me ne sono accorto” con le emoji del cuore e del bacio. Ma quanto sono belli e affiatati?

