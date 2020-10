“Sei identica a tua mamma!”. Caterina Balivo e la “ragazza degli anni ’80: due gocce d’acqua

“Ecco una ragazza degli anni Ottanta con la sua prima figlia”. Così Caterina Balivo esordisce nella didascalia della foto che ha emozionato il suo affezionato pubblico social. Una foto di coppia, con lei bambina in braccio alla “ragazza degli annoi Ottanta” che ovviamente è la sua mamma.

Che "le ha insegnato ad essere sempre protagonista della propria vita. È quello a cui più tiene quella stessa bambina, oggi mamma di due biondoni", continua la splendida conduttrice sotto al post caricato su Instagram a cui aggiunge l'hashtag #GirlUpChallenge, la campagna per la giornata #InternationalDayOfTheGirl. E infine un invito ai fan: "Voglio vedere le vostro foto del passato, scatenatevi e sostenete anche voi questa giornata". Sotto allo scatto vintage, nemmeno a dirlo, una pioggia di like e di commenti.















Tutti estasiati di fronte alla foto con mamma Maria Rosaria Orabona, nota anche come Maria Rosaria Balivo, maestra delle elementari che vive ad Aversa (in provincia di Caserta). Splendida. E, di fatto, a vedere com'è diventata baby Caterina oggi, identica a lei. Mamma e figlia sono due gocce d'acqua e i follower non possono fare a meno di notarlo e di complimentarsi.















"Che bella foto, tua mamma è splendida, le somigli in modo straordinario", si legge. E ancora: "Che bella la mamma è uguale a te", "Impressionante la somiglianza con tua madre", "Mamma e figlia bellissime, complimenti", "Bellissima la tua mamma….. Identica a te…. E Cora uguale alla sua mamma". Sì, perché molti fanno anche questo match, tra la figlia della Balivo e sua mamma.











Davvero un dolcissimo ricordo questo di Caterina Balivo che, come dimostra questo scatto, era bellissima sin da piccina. Dopo l’addio alla conduzione del seguitissimo talk di Rai Uno Vieni da me, la conduttrice si tiene in contatto col suo amato pubblico proprio attraverso il suo profilo Instagram, dove ama postare foto e video delle sue giornate. Anche i ricordi.

