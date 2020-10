“Che cafone, sei pessimo!”. Tutti contro Flavio Briatore. Quello che ha fatto è imbarazzante e nessuno lo perdona

È ancora polemica contro Flavio Briatore. L’imprenditore di successo ed ex marito di Elisabetta Gregoraci è finito nuovamente al centro della bufera per alcune sue dichiarazioni. E non è certo una novità. Quest’estate Briatore è stato attaccato dopo che il Billionaire, il suo locale in Costa Smeralda, è diventato un focolaio di coronavirus. La dura replica al governo era arrivata quando, con i casi in aumento, le discoteche erano state chiuse per evitare assembramenti e il propagarsi del virus.

Riscontrata la positività dopo un controllo per un problema alla prostata, contro di lui si è scatenato l'odio frustrato della rete, che fino a quel momento l'aveva sempre annoverato tra i negazioni, nonostante Flavio Briatore non abbia mai messo in discussione l'esistenza del Covid. "Ho solo dato ragione al dottor Alberto Zangrillo quando diceva che il virus era clinicamente inesistente, non che non esistesse più in assoluto. Avevo detto che oggi i medici conoscono e trattano meglio il Covid".















“Poi, l’ho preso e ne ho avuto conferma. Non ho mai detto di non stare attenti, ma solo che non si può fermare il Paese”, aveva sottolineato Flavio Briatore. A tal proposito aveva ribadito un pensiero comune nel Paese: “Su un tema delicato come la salute, avremmo bisogno di esperti che dicano la stessa cosa, non che è vero il giallo, il blu, il verde…”.

E ha scatenato la polemica anche la frase che l'imprenditore ha pronunciato poco dopo aver superato il coronavirus. "L'Inghilterra è in piena bufera col virus, in Italia si è lavorato meglio, bravi. Gli italiani sono stati molto più disciplinati degli inglesi" aveva detto. Parole che aveva particolarmente sorpreso la gran parte degli utenti, visto che fino a pochi giorni prima l'imprenditore non faceva altro che prendersela con il governo sulla gestione dell'emergenza.















"Tu sei fulminato perché diversamente non si spiega", "Ma ci sei o ci fai? Ma siamo alla follia! Ora elogi l'Italia? Veramente da folle", "Bravo Flavio, vedo che il coronavirus ti ha ristabilito gli ingranaggi del cervello", si leggeva tra i commenti. Ma Flavio Briatore, si sa, è sempre sotto l'occhio attento degli utenti del web e anche l'ultima uscita che ha fatto sotto a un post di Gianluca Vacchi ha scatenato una reazione velenosa.









L’influencer ha pubblicato un video in cui balla insieme a uno dei suoi fidati domestici e tra i commenti è spuntato pure quello di Flavio Briatore: “Top, attenzione che non ti svuoti la cassa”, ha scritto l’ex marito di Elisabetta Gregoraci scatenando la furia dei follower di Gianluca Vacchi: “Pessima battuta”, “Sei pessimo”, “Che commento cafone”, hanno scritto sotto al post pubblicato da Vacchi.

