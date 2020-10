“Per sempre”. Giulia Provvedi zia innamorata: il gesto per la nipotina Nicole dice tutto

Il 18 giugno scorso Silvia Provvedi è diventata mamma per la prima volta di una bambina, Nicole, tanto desiderata dalla cantante, gemella di Giulia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Sul profilo Instagram ufficiale che condividono le due sorelle, Le Donatella, Silvia ha raccontato per filo e per segno la gravidanza e il parto.

La piccola è frutto dell’amore con Giorgio De Stefano, conosciuto a Milano come imprenditore nel campo della ristorazione. Quando la bimba è venuta al mondo, i due erano fidanzati da un anno e mezzo circa e lei si era appena lasciata alle spalle la turbolenta rottura con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Pochi giorni dopo il lieto evento, il 25 giugno per la precisione, Giorgio è stato arrestato con un’accusa gravissima: associazione mafiosa. (Continua dopo la foto)















Dunque praticamente sin da subito la piccola Nicole è rimasta con mamma Silvia sola, che per la cronaca ha sempre detto di essere vicina al fidanzato con cui di recente ha anche festeggiato l’anniversario anche se lontana da lui. E zia Giulia, che è da sempre al fianco della sorella. E infatti Nicole ha trascorso l’estate con loro due, tra primi bagnetti al mare e dolcissimi selfie. (Continua dopo la foto)















Giulia Provvedi è stata accanto alla sorella e alla nipotina. Non ha mai nascosto la sua gioia di diventare zia e da quando Nicole è venuta al mondo si è dimostrata molto presente nel suo quotidiano. Al punto che ha sentito la necessità di farsi un tatuaggio dedicato a loro due che, ovviamente, ha poi mostrato su Instagram. (Continua dopo foto e post)











Giulia si è tatuata il disegno di una adulta e una bambina si tengono per mano, sotto la scritta “Por siempre”. È proprio una zia innamorata per farsi incidere sulla pelle un’immagine così tenera. Alla vista del post, però, molti utenti hanno commentato che la scritta in spagnolo “Por siempre” sarebbe grammaticalmente sbagliata. “Para siempre” quella corretta ma in realtà non è così perché “Por siempre” è semplicemente una forma meno consueta di esprimere lo stesso concetto come rimarcato anche dalla stessa Giulia.

