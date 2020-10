Lutto nel cinema. Il cuore del “migliore” ha smesso per sempre di battere

Lutto nel mondo dei musical, Tommy Rall si spegne all’età di 90 anni. Non solo un attore ma anche un ballerino professionista, conosciuto da tutti per aver fatto del palcoscenico di Broadway uno scenario da sogno. Un talento come pochi dalle grandi e spiccate doti atletiche, emerse durante tutti questi anni di carriera. Si spegne per sempre a causa di un’insufficienza cardiaca.

Il celebre volto viene ricordato come "Il miglior ballerino a tutto tondo alla MGM". Così è stato definito da Gene Kelly. Il cuore di Tommy Rall ha smesso di battere in hospice di Santa Monica, California. Ad annunciarlo a tutti, la cara amica Cynthia Wands: "Un'infermiera dell'hospice era accanto al letto di Tommy e ha trovato una scatola che conteneva i biglietti e le lettere che gli erano state inviate nelle ultime settimane".















E nel post, si legge: "Ha passato il pomeriggio a leggerle ciascuna, e quando ha finito di leggere l'ultima, lui ha smesso pacificamente di respirare. Ci mancherai Tommy: il nostro amore e le nostre risate ti seguono". E si aggiungono anche le parole di Patricia Ward: "Il mondo della danza ha perso una figura gigante. Nel 1988, quando chiesi a Gene cosa pensava degli altri ballerini, disse, senza esitazione, 'Il miglior ballerino a tutto tondo che abbiamo avuto alla MGM era Tommy Rall".















Ed efettivamente Tommy "Poteva fare qualsiasi cosa e farlo meglio di qualsiasi altro ballerino". Il suo esordio nel mondo del cinema avvenne nel 1945 con "Ziegfeld Follies" di Lemuel Ayers. Poi lo si ricorda nel ruolo di Bill Calhoun nell'adattamento cinematografico di "Kiss Me Kate!" di George Sidney in coppia con Ann Miller. E alla lista dei successi si aggiunge senza dubbio "Mia sorella Evelina" del 1955 di Richard Quine.









Da quelle prime esibizioni pubbliche del talento, la scalata di Tommy verso il successo, con “Lo sciopero delle mogli” di George Marshall, “I gangster del ring” di Jesse Hibbs, “Trittico d’amore” di Gene Kelly, “La terra degli Apaches” di Jesse Hibbs e “Il principe del circo” di Michael Kidd. Ma il musical è stato senza dubbio lo scenario dove quel genio ha saputo dare il meglio di se stesso, soprattutto ai musical di Broadway. Nella vita di Tommy Rall anche l’amore per la ballerina Karel Shimoff e per i loro due figli.

