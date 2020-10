“E chi lo sapeva…”. Il 97% delle persone non sa cuocere il riso: ecco il metodo corretto. E perché tutti sbagliano

Alcuni ricercatori della Queen’s University di Belfast hanno individuato un metodo di cottura del riso che consente di ridurre dell’85% il suo contenuto di arsenico inorganico. Si tratta di un metodo di cottura ignorato dalla maggior parte delle persone. Infatti il 97% delle persone cucina il riso in modo sbagliato.

I risultati delle ricerca pubblicata sulla rivista PLoS One descrivono la cottura ideale del riso attraverso percolazione: una procedura che prevede il passaggio di un fiume di vapore tra i chicchi, attraverso l'utilizzo di una speciale caffettiera, che i ricercatori della Queen's University stanno provando a riprodurre per renderla disponibile in commercio.















Cuocere il riso con il sistema di percolazione permette di rimuovere l'85% dell'arsenico inorganico. Prima di versare il riso nella pentola è bene seguire dei piccoli accorgimenti. In attesa della 'speciale caffettiera' è possibile procedere con un metodo molto più semplice. In Oriente, per esempio, il riso si lava volte prima di cucinarlo. Questo metodo può essere usato quando non si ha tempo.















Ma il metodo migliore è quello di lasciare in ammollo il riso durante la notte in abbondante acqua. Grazie a questo stratagemma la concentrazione di arsenico si abbassa dell'80%. Una volta concluso l'ammollo, si sciacqua fino a quando l'acqua non diventa chiara. Questo metodo ha senso soprattutto con il riso integrale.









Secondo lo studio un buon metodo per evitare il rischio di arsenico è lavare in abbondante acqua tiepida e poi cuocerlo in buona quantità di acqua (il rapporto ideale sarebbe una parte di riso per dodici parti di acqua). In questo modo l’arsenico inorganico viene rilasciato nell’acqua di cottura ed eliminato con la scolatura.

