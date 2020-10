Alessandro Borghese è uno chef e un personaggio televisivo molto famoso, soprattutto grazie al programma televisivo 4 ristoranti. Il suo talento, la sua energia, la sua simpatia e il suo carisma da anni hanno infatti trovato posto anche sul piccolo schermo. D’altronde lo spettacolo ha sempre fatto parte della sua vita visto che è il figlio della celebre attrice Barbara Bouchet, mentre suo padre invece era l’imprenditore napoletano Luigi Borghese.

Ha aperto il suo primo ristorante, a Milano, 'Alessandro Borghese – il lusso della semplicità', ma quando è sbarcato in tv nel 2005 come conduttore di 'Cortesie per gli ospiti' è piano piano diventato una vera star con il programma in prima serata su Sky Uno dove 4 ristoratori si sfidano per aggiudicarsi un bonus da spendere nel loro ristorante.















La carriera di Alessandro Borghese è nota a tutti, meno la sua vita privata. Sappiamo che è sposato con Wilma Oliverio ed è papà di due splendide figlie, Alexandra e Arizona poi, grazie a Instagram, i suoi fan stanno scoprendo altri dettagli. Per esempio poco tempo fa, in occasione del primo giorno di scuola, ha regalato al suo pubblico social uno scatto inedito.















Ha condiviso una sua foto ripescata dall'album dei ricordi di quando sedeva tra i banchi. Uno scatto mai visto primo che risale a diversi anni fa (Borghese è classe 1976, oggi ne ha 43). Probabilmente a prima vista è impossibile riconoscere questo bel ragazzino col sorriso furbo e che ricorda quello storico della Kinder, come osserva più di un fan sotto al post, ma è proprio lui.









Visualizza questo post su Instagram Happy Birthday Bró! 😉 Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale) in data: 16 Lug 2020



Ora, da Instagram, un’altra scoperta. Conoscete suo fratello minore? Si chiama Massimiliano e in rete si legge che ha 31 anni una vita lontana dalle luci dei riflettori al contrario di Ale. Massimiliano è un bartender e lavora in un ristorante di Milano dove si occupa di gestione e organizzazione del personale. Sulla sua vita privata si sa ben poco ma dal selfie scattato e pubblicato dallo chef in occasione del suo compleanno una cosa è innegabile: si somigliano tantissimo. “Due gocce d’acqua”, si legge sotto. E ancora: “Caruccio tuo fratello”, “Bellissimi”.

