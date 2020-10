Chiara Ferragni, la prima foto col pancino dopo l’annuncio della gravidanza

Chiara Ferragni aspetta il secondo figlio da Fedez. I sospetti c’erano eccome nelle ultime settimane, poi è arrivato l’annuncio ufficiale. E tenerissimo: i futuri genitori bis l’hanno svelato al mondo con una fotografia in cui il loro primogenito, Leone, tiene stetta nella manina l’ecografia di mamma Chiara. La famiglia dei Ferragnez, dunque, si allarga.

Non è chiaro se Leone avrà un fratellino o una sorellina, l’influencer e il rapper non hanno ancora rivelato il sesso del bebè ma da quando è esplosa la notizia i fan sono andati alla ricerca di indizi. E tutto, sempre rimanendo nel campo delle ipotesi, farebbe pensare che questa volta verrà appeso un fiocco rosa sulla porta del lussuoso appartamento milanese di Chiara e Federico. (Continua dopo la foto)















Tanti hanno infatti notato una “sospetta” predominanza di colore rosa, a cominciare dal nuovo look sfoggiato da Fedez, ma anche gli outfit di Chiara ultimamente sono concentrati sul pink. Persino la manicure magnetica di Chiara è sui toni del rosa, così come i look indossati per il numero di ottobre di un noto magazine spagnolo, che le ha dedicato anche la copertina. (Continua dopo la foto)















L’influencer italiana più famosa nel mondo che vanta oltre 21 milioni di follower su Instagram indossa un mini dress Moschino, ovviamente rosa come quelli di tutte le altre foto realizzate per la rivista. Aspetta davvero una bambina? Non resta che aspettare che Chiara rompa il silenzio. Ma nel frattempo ha condiviso la prima foto del pancino. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 🐥 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 5 Ott 2020 alle ore 6:06 PDT



Poco fa Chiara Ferragni ha pubblicato una foto con indosso un vestito giallo mentre con le mani mostra il pancino. Nella didascalia ha messo solo un pulcino, giallo come l’abito che fa vedere le forme arrotondate. La fashion blogger dovrebbe entrare nella quindicesima settimana, quindi è nel corso del suo quarto mese, di fatti il pancino sembra sia più prominente rispetto alle foto precedenti che sono state pubblicate in questi giorni. Sotto al post, nemmeno a dirlo, pioggia di cuori e di complimenti. È veramente radiosa. E bellissima.

