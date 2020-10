“Ma sei incinta…”. Federica Pellegrini, è bastato un dettaglio per capire tutto

Belle notizie per Federica Pellegrini, o almeno così sembra! La bellissima sportiva nonché giudice di Italia’s Got Talent, sta avendo un successo clamoroso, in tv e anche sul suo canale social ufficiale. Con un profilo che conta più di un milione di followers, la Pellegrini non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa della sua vita con i suoi sostenitori. Non soltanto scatti in costume o che stuzzicano i suoi ammiratori, ma anche tutto ciò che riguarda le sue giornate ed, ovviamente, la sua vita privata. Pochissimi istanti fa, ad esempio, Federica Pellegrini ha condiviso un ultimo post che lascerebbe seriamente pensare di essere incinta.

Ovviamente, ci teniamo a specificarlo, non ne abbiamo la conferma. Fino a questo momento, infatti, la campionessa non ha affatto proferito parole. Anche un utente Instagram, appena vista la foto, ha pensato la stessa ed identica cosa. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, il pancino in mostra e la fase scritta a corredo della foto non lascerebbero proprio alcun dubbio: ‘Centro nevralgico del mondo’, descrive la colonna portante di Italia’s Got Talent questa foto. (Continua a leggere dopo la foto)















La sua storia con Matteo Giunta sembra andare a gonfie vele. I due, va detto, non hanno mai confermato la loro relazione che andrebbe avanti da tempo. Essendo entrambi molto riservati, hanno sempre tenuto al riparo da occhi indiscreti la loro vita privata e solo in alcuni casi sono stati fotografati insieme anche al di fuori dalla vasca. (Continua a leggere dopo la foto)















E infatti il tecnico pesarese non compare in queste ultime foto che hanno solleticato la curiosità degli ammiratori di Super Fede, ma c’entra eccome. Come riporta Il Giornale, sulla sua affollata pagina Instagram la nuotatrice ha condiviso lo scatto, in bianco e nero, della sua mano sulla quale spicca una fedina al dito anulare. (Continua a leggere dopo la foto)











Si tratta di un’immagine sensuale che la immortala semi nuda in un letto, ma che non mette in risalto il suo corpo. Come riporta Il Giornale, sulla sua affollata pagina Instagram la nuotatrice ha condiviso lo scatto, in bianco e nero, della sua mano sulla quale spicca una fedina al dito anulare. Si tratta di un’immagine sensuale che la immortala semi nuda in un letto, ma che non mette in risalto il suo corpo.

