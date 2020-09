È una delle food blogger più amate e, durante il lockdown, è diventata ancora più famosa. Sono state quelle di Benedetta Rossi le ricette più cercate e più lette. Ciò che piace di lei è la sua semplicità e il suo modo dettagliato di spiegare le ricette. Se si seguono i suoi consigli, è praticamente impossibile sbagliare un impasto. Insomma, ormai è una star. Ed è partita da zero: per gioco ha iniziato a condividere in rete le preparazioni dei suoi piatti ed è entrata subito nel cuore di tutti.

Benedetta Rossi ha milioni di follower: per esempio, solo su Instagram, ne ha 3 milioni. Gli iscritti al canale YouTube invece sono più di 2 milioni e su Facebook è seguita da più di 5 milioni e 700mila persone. I suoi incassi sono top secret, si possono solamente fare delle ipotesi. La food blogger, ovviamente, non vuole parlarne perché sono affari suoi. Però, in un'intervista per Gambero Rosso, ha detto che "si tratta di uno stipendio normale".















Forse è proprio questa la sua forza. Quella di mostrarsi senza filtri. Nel bene o nel male. Così infuriata, per esempio, non si era mai vista. A farle perdere la pazienza è stata l'amata Cloud, la cagnolina che da qualche settimana vive nella sua casa. Infatti, la cucciola ha creato un po' di caos in in salotto: normale essendo ancora una cucciolona.















In un posto di Instagram si vede il salotto di Benedetta Rossi nel caos: per terra, in ogni dove, ci sono pezzi di carta che probabilmente il cane del marito Marco ha strappato a morsi per giocare. La foodblogger, con un sottofondo musicale divertente, la rimprovera, ma la cucciola continua scondinzolare, cercando di giocare con lei. "Non farlo mai più urla".









Visualizza questo post su Instagram …che dite lo perdono ? 😁❤️ Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta) in data: 30 Set 2020 alle ore 7:47 PDT



Irresistibile il musetto di Cloud, che, benché richiamata dalla padrona, continua a cercare il contatto con Benedetta per fare la pace. Ma, la padrona – abilmente – cerca di allontanarsi, di sottrarsi dall’abbraccio di Cloud per farle capire che ha sbagliato e che quel comportamente non va ripetuto. Impedibile il video di cloud che scondinzola in attesa di un cenno di Benedetta per poter tornare a giocare insieme ai suoi padroni.

