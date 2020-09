Bionda come oggi e dolcissima. È la figlia di uno dei personaggi più chiacchierati del momento

Non capita di rado che i personaggi famosi condividano con i follower scatti inediti, del passato. Sembra quasi essere diventata una moda, così come quella di postare fotografie ‘al naturale’, quelle in cui le dive si mostrano senza trucco e parrucco. Il trend di aprire vecchi album dei ricordi e postare gli scatti più belli sul proprio profilo social riguarda invece uomini e donne ma questa volta vi proponiamo l’immagine di una bambina.

Oggi è una giovane donna, figlia vip che però si è anche fatta conoscere in tv anche senza la famosa mamma ma qui, in questo post che ha condiviso sul suo account personale qualche tempo fa, era solo una dolcissima piccolina dai capelli biondi e gli occhi castani intenta a festeggiare il suo quarto compleanno. (Continua dopo la foto)















Difficile riconoscerla in questa foto anche perché nel frattempo sono passate ben 35. Ma se vi dicessimo che la sua mamma è al GF Vip 5 di Alfonso Signorini e tra l’altro una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione, allora non avreste più dubbi: questa bimba bellissima è Giada De Blanck, la figlia della contessa Patrizia già protagonista dell’Isola dei Famosi poi vinta da Walter Nudo. (Continua dopo la foto)















Nata nel 1981 dal matrimonio di Patrizia con Giuseppe Drommi, console di Panama, Giada ha studiato Lingue all’Università di Roma e ha lavorato come modella, arrivando a sfilare anche per Renato Balestra. Nel 2000 ha raggiunto le semifinali di Miss Italia e in quegli anni è arrivato anche il suo debutto nel mondo dello spettacolo: nel 2003, come detto, ha partecipato all’Isola. (Continua dopo la foto)











Oggi Giada De Blanck si è allontanata dalla tv. Ha deciso di abbandonare lo showbusiness per dedicarsi ad altro, in particolare all’organizzazione di eventi: è infatti entrata a far parte della squadra di pallavolo di Aprilia, la Giò Volley. E anche poco fa ha condiviso coi fan un altro momento della sua infanzia: una bellissima foto con mamma Patrizia accompagnata da una dolce dedica.

