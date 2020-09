Senza ombra di dubbio Ida Platano è stata una delle maggiori protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne degli ultimi anni. La sua storia con Riccardo Guarnieri ha appassionato milioni di persone ed è andata avanti a lungo anche se tra alti e bassi. Ida e Riccardo si sono conosciuti proprio all’interno del programma di Maria De Filippi.

Era la stagione 2017/2018. Dama e cavaliere si sono innamorati, hanno iniziato una storia e deciso poi di partecipare anche a Temptation Island. Dal villaggio in Sardegna erano usciti insieme, nonostante un percorso abbastanza travagliato e poi, dopo un’altra rottura clamorosa, è arrivato il ricongiungimento e l’uscita di scena dalla trasmissione. C’era anche stata la proposta di matrimonio, dunque tutto sembrava procedere finalmente per il verso giusto. (Continua dopo la foto)















Riccardo si era anche trasferito a Brescia da Ida, cosa che lei desiderava tantissimo, ma finito il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, a sorpresa i due si sono lasciati. Un addio che i fan avevano subodorato sbirciando i rispettivi profili social visto che per giorni non hanno pubblicato foto e aggiornamenti di coppia. Poi è arrivata l’ufficialità: tutto finito, probabilmente per sempre, tra la Platano e Guarnieri. (Continua dopo la foto)















Chi sperava di rivederli, anche se separati, nella nuova edizione di Uomini e Donne è rimasto deluso: ancora nessuna traccia di Ida e Riccardo in studio. Lei, però, continua a essere attivissima su Instagram, dove da sempre al contrario del suo ex aggiorna i fan con post e Storie. E nelle ultime ore eccola a dir poco “scatenata”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Approfittando delle ultime giornate di sole ☀️ 😂 #sheisamaniac #challenge Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: 23 Set 2020 alle ore 6:03 PDT



La dama sembra aver superato la sofferenza che Riccardo le ha procurato e vuole dedicarsi solo a se stessa. Qualche giorno fa in una Storia ha detto di voler vivere felice e dal suo ultimo video pare più che rinata. “Approfittando delle ultime giornate di sole #sheisamaniac #challenge”, ha scritto sotto alla clip in cui rifà il balletto sulle note di Flashdance, il film musical degli anni ’80. “Solare e ironica”, “Sei fantastica”, le scrivono i fan che nonostante l’assenza a UeD continuano a sostenerla.

“Troppo felice!”. Elisa Isoardi non si contiene: troppo bella la notizia arrivata poco fa