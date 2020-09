Grave lutto per Miriana Trevisan: tutto il suo dolore nell’ultimo messaggio

Davvero un brutto momento per Miriana Trevisan. Nelle scorse ore la showgirl è stata colpita da un grave lutto in famiglia come annunciato tramite un post su Instagram, riproposto anche nelle Stories. Miriana ha scritto un messaggio semplice. Poche parole ma piene di commozione e di dolore per dare l’ultimo saluto a suo padre. “Buon viaggio papà. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie”, ha scritto.

Un post che è stato subito commentato dai suoi fan che non hanno esitato a mostrare la loro vicinanza in questo momento così delicato. La perdita di un genitore è un dolore intenso, che non sempre si riesce a condividere con chi si ha attorno, ma la conduttrice ha voluto aprire il suo cuore pubblicando queste poche parole che hanno colpito nel profondo i suoi ammiratori, che hanno scritto sotto al post commenti carichi di affetto.















Tra i tanti che hanno scritto a Miriana Trevisan in questo giorno triste anche Cristina Quaranta che con la showgirl aveva condiviso l'esperienza televisiva di Non è La Rai. Non è ancora arrivato, almeno sui social, un commento da parte dell'ex marito, nonché padre di suo figlio, Pago, che è attualmente impegnato nella trasmissione di Tale e Quale Show.















Ma con molta probabilità, visto il rapporto così complice tra loro, il cantante avrà preferito manifestare la sua vicinanza alla donna con cui ha condiviso parte della sua vita in forma privata. Non si conoscono le cause della scomparsa del padre della Trevisan. La showgirl non ha mai parlato pubblicamente di questioni riguardanti la sua famiglia e più strettamente la sua vita privata.









🤍 Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan) in data: 30 Set 2020 alle ore 12:54 PDT



È invece notizia fresca quella di una nuova sfida. Miriana ha deciso, infatti, di scrivere un libro come rivelato di recente ai microfoni del conduttore di RTL 102.5 Francesco Fredella: “Vorrei buttarmi su un giallo. Perché ho conosciuto alcuni personaggi che mi hanno incuriosito”, ha detto. E non mancano gli esempi, come “un rampollo di New York, che non mi ha corteggiato, lo assicuro”.

