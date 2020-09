Impossibile riconoscerlo! Eppure si tratta di uno degli attori più amati d’Italia… Qui aveva appena 5 anni

Si tratta di uno degli attori più amati del panorama nazionale. Lo conoscono praticamente tutti, tuttavia nessuno riesce a riconoscerlo da questa foto. Sin da giovanissimo e completamente estraneo al mondo dello spettacolo, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo conquistare le simpatie e l’interesse del pubblico italiano. Tanto che, appena terminato il suo percorso nella casa del Grande Fratello, è stato al centro dell’attenzione di tutti.

E, soprattutto, è diventato un famosissimo ed apprezzatissimo attore. La sua carriera, infatti, è davvero alle stelle. Come tra l’altro, lo è anche il suo clamore social. Seguitissimo e con un numero di followers elevato, il giovane non perde mai occasione di poter condividere degli scatti fotografici davvero imperdibile. È proprio per questo motivo che, spulciando con attenzione il suo profilo social, siamo riusciti a rintracciare una foto di quando aveva soltanto 5 anni. Ebbene si, avete letto proprio bene. Considerate che, attualmente, l’attore ha ben 42 anni. (Continua a leggere dopo la foto)















Eccolo questo bellissimo bambino, ora uno degli uomini più apprezzati del belpaese. Come dicevamo precedentemente, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo diversi anni fa nella casa del Grande Fratello. Una volta uscito da qui, ha letteralmente ottenuto un successo davvero incredibile. Sono davvero numerosi i film, infatti, in cui ha recitato ed è stato il protagonista indiscusso. (Continua a leggere dopo la foto)















Tantissime e diverse le serie televisive in cui si è fatto apprezzare ed amare. Dell’ultima fiction di cui è stato protagonista, infatti, il pubblico non vede l’ora di saperne di più. E, a quando pare, molto presto verrà accontentato. Cosa sappiamo di più? È felicemente fidanzato con Cristina Marino ed è da poco diventato padre della piccola Nina Speranza. (Continua a leggere dopo la foto)











Oramai avete capito! Parliamo di Luca Argentero. Colui che vedete raffigurato in questa foto a 5 anni è proprio il famosissimo attore torinese. In questa foto, come dicevamo precedentemente, il famosissimo attore ha soltanto 5 anni. Ma, vi assicuriamo, se spulciate il suo profilo Instagram troverete altre ed ‘impressionanti’ scatti fotografici. Qualcuno ci era arrivato?

