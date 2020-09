“Stupendo!”. Il prete che celebra le nozze è bellissimo e ora scoppia di popolarità: chi è e le sue foto

Sui social è diventando virale un video che ritrae un giovane sacerdote che ha appena finito di celebrare un matrimonio. “Avete presente quando il prete è più bono dello sposo? Ecco. Siete andati a messa oggi?”, si legge nella didascalia pubblicato dal fotografo e giornalista Francesco Malavolta.

Il post del giornalista è stato condiviso e commentato da tantissimi utenti social ed è subito partita la caccia al nome del prete. Alto, biondo, con un accenno di barba e la tonaca lunga , il sacerdote è stato immortalato mentre fuori dal sagrato della chiesa parla con i due sposi e il fotografo. In poche ore il video ha fatto il pieno di like e di condivisioni: tra i commenti, tantissime persone hanno rivolto i loro complimenti al giovane e affascinante sacerdote. (Continua a leggere dopo la foto)















“Che Dio sia lodato. Corro ha fare la chierichetta o la perpetua va bene lo stesso”, si legge tra i commenti. “Sono anni che non vado in chiesa, ma in questo caso mi faccio confessare anche tutti i giorni”, “Mi faccio aiutare a convertirmi cattolica, così mi faccio battezzare, fare la comunione e la cresima, chi ne ha più ne metta”.

E ancora: “Ecco perché sono rimasti solo casi umani… Perché quelli boni si son fatti prete!”, “Woww tornerei quasi quasi a confessarmi e tutte le domeniche alla messa”, “Ho bisogno immediatamente di confessarmi”, si legge ancora tra i commenti del post pubblicato da Francesco Malavolta. (Continua a leggere dopo la foto)















E tra i commenti c’è anche chi è riuscito a scovare la chiesa in cui il sacerdote celebra. È la chiesa romana Santa Maria Dell’Anima, fondata nel XIV secolo come oratorio dell’ospizio dei tedeschi, da secoli chiesa nazionale della comunità tedesca di Roma. E pare proprio che il bel sacerdote sia tedesco.

La stessa sorte era capitata ad Alessandro Perez, carabiniere scelto in forza al Nucleo radiomobile di Firenze, che nel 2016 era diventato famoso sui social, dopo che Stefano Sechi aveva condiviso la sua foto su Facebook: ”Vogliamo parlare della nuova divisa dei carabinieri? Anzi, vogliamo parlare del carabiniere a destra?”. (Continua a leggere dopo la foto)









La foto del militare aveva fatto il giro del web e si era aperta la caccia al nome del bellissimo in divisa. Barba curata e fisico al top. Il carabiniere si era ritrovato a essere popolare da un giorno all’altro. Nel corso degli anni Alessandro, che pratica body building a livello professionistico, è diventato un vero e proprio idolo di Instagram con seguito di tutto rispetto.

