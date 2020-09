Mascherina, il trucco semplice per non far appannare gli occhiali

Chi porta gli occhiali lo sa bene. Non c’è volta che non si indossi una mascherina che una lente non si appanni. Ma non disperate, perché esiste un modo per evitare questo inconveniente. Basta un semplice trucco. Ormai dal mese di Marzo 2020 la mascherina è diventata una fedele compagna nel quotidiano di tutti a causa dell’epidemia da nuovo Coronavirus. Nessuno o quasi esce più di casa senza, anche perché numerose normative nazionali o regionali la rendono obbligatoria in diversi contesti.

Dato che hanno un limite di riutilizzo, è dunque importante procurarsene a sufficienza per soddisfare i bisogni quotidiani di ognuno. Il "quando" indossare la mascherina è probabilmente il punto che ha subito maggiori variazioni dall'inizio della pandemia.















Se in un primo momento l'uso della mascherina era pienamente facoltativo e addirittura sconsigliato da alcuni esperti, nella fase uno, in pieno lockdown, la mascherina è diventata obbligatoria per tutti coloro che avessero avuto la necessità di uscire di casa. Con annesso problema legato all'appannamento. Quando si entra in un negozio o si va semplicemente in giro per le vie della città, a causa della mascherina gli occhiali tendono ad appannarsi.















La soluzione per non far appannare gli occhiali quando si indossa la mascherina, fino ad ora, non si trovava da nessuna parte. C'era chi suggeriva di tenere la mascherina stretta ed aderente sul naso, in modo da impedire all'aria espirata di raggiungere le lenti. E c'era anche chi si era ormai rassegnato a pulire gli occhiali ogni trenta secondi. Infine, qualche impavido temerario ha provato ad andare in giro senza occhiali, rischiando di andare a sbattere un po' ovunque. Insomma, non proprio il quadro più esaltante.











Eppure la soluzione esiste, ed è molto più semplice (ed economica) di quanto non si possa pensare: occorre solo un po’ di sapone per piatti, meglio se ecologico e biodegradabile. Basta metterne una goccia sulle lenti degli occhiali, dalla parte interna, ed espanderlo con un dito per tutta la loro ampiezza. L’azione del sapone impedirà alla lente di appannarsi, regalandoci una vista perfetta anche quando mettiamo la mascherina.

