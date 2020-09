Cristina Parodi nella bufera, La giornalista e conduttrice di solito apprezzatissima è finita nel vortice delle critiche, alcune delle quali ferocissime, sotto all’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Anche la bella Cristina è tra i volti noti che adorano condividere momenti di quotidianità con il pubblico.

Su Instagram la moglie di Giorgio Gori vanta oltre 400mila fan di solito pronti ad applaudire la sua classe, il suo fascino e la sua eleganza. Ma anche i ritratti di famiglia e gli spaccati di vita reale come un piatto di spaghetti al pomodoro preparati per pranzo. Ma l’ultimo post Instagram pubblicato da Cristina Parodi sulla sua pagina personale ha riacceso la miccia delle polemiche e non solo per il suo look, come riporta Il Giornale. (Continua dopo la foto)















Ora è tornata a far indignare il web in occasione della Fashion Week milanese. Ha pubblicato una serie di scatti e scritto che “nonostante le critiche dei francesi sulla fashion week milanese la moda italiana sta dando un segnale importante: noi ci siamo, con meno sfilate (tutte pazzesche però), in location incredibilmente belle e tante presentazioni e eventi . Rispetto rigoroso delle normative ma anche orgoglio nel raccontare i prodotti del nostro Made in Italy”. (Continua dopo la foto)















Non sono mancati i like e i complimenti, ma questa volta sono volati anche tanti commenti feroci. Se da una parte numerosi follower hanno ironizzato sul suo vestito, dall’altra gli utenti l’hanno criticata per il suo modo di fare decisamente lontano dalla gente comune: “Te la stai tirando troppo”, “Peccato che la moda e le sfilate siano sempre e solo appannaggio dei soliti privilegiati come te”, “Però non rappresenti la gente….. tu rappresenti una categoria di persone che sono km km km lontani dal popolo”, (Continua dopo foto e post)











E ancora: “Ma che applausi alla moda o a te che la rappresenti nei peggiori dei modi e ci fai vergognare. Un grandissimo applauso agli angeli di Bergamo. Dignità ci vuole signora e rifletta se ha un po’ di cervello”, “A te Cristina ti piace odore dei soldi e fare una vita di lusso ma della moda non capisci niente non sei altro che una falsa riempita di silicone”, “Si lamenta per due giorni di fila alle sfilate! Un’offesa alle donne che lavorano Davvero! Che si alzano alle sei e tornano alle 8 di sera ! E fanno tutto in casa, e il giorno dopo si ricomincia! Certi commenti stupidi tieniteli per te”.

