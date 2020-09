Lidl ritira il prodotto dai negozi. “Non è possibile escludere rischi”. Marca e lotto

Ritiro del prodotto dal mercato. La Lidl ha annunciato l’immediato richiamo dagli scaffali dell’aspirapolvere “2 in 1 SHAZ 22.2 D5” prodotto dall’azienda Hoyer Handel GmbH e venduto a marchio “Silvercrest”. L’elettrodomestico è soggetto a un possibile rischio incendio. Il prezzo di acquisto sarà totalmente rimborsato anche senza scontrino.

L'aspirapolvere "2 in 1 SHAZ 22.2 D5" prodotto dall'azienda Hoyer Handel GmbH e venduto a marchio "Silvercrest" a rischio incendio. Il prodotto, se utilizzato, sarebbe dunque causa di un considerevole incidente domestico all'insaputa del consumatore. Questo spinge la catena a indire l'immediato ritiro del prodotto dal mercato. Nel dettaglio, si tratta del prodotto con il codice articolo 339791_1910 (individuabile nell'etichetta dopo la sigla IAN) e della relativa batteria fornita in dotazione.















Il rischio incendio sarebbe la conseguenza di un difetto della batteria in dotazione con l'elettrodomestico. La nota da parte della catena Lidl, che port la data del 24 settembre, indica espressamente che il richiamo sta avvenendo in via del tutto precauzionale: "non è possibile escludere il rischio di potenziale incendio di alcuni apparecchi durante l'utilizzo o le fasi di ricarica".















Queste le motivazioni che spingono l'azienda Hoyer Handel GmbH a comunicare prontamente ai consumatori che ne hanno già fatto acquisto di evitare l'utilizzo dell'elettrodomestico. E per coloro che avessero già acquistato il prodotto, l'avviso invita a restituire l'aspirapolvere presso uno dei supermercati della catena Lidl. Il prezzo di acquisto sarà totalmente rimborsato anche senza scontrino.









“Non sono assolutamente coinvolti altri articoli a marchio “Silvercrest”, così come altri prodotti dell’azienda Hoyer Handel GmbH”, precisa la catena di supermercati spiegando che l’zienda Hoyer Handel GmbH si scusa con tutte le persone coinvolte per il disagio causato.

