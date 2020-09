Per la gioia dei fan è tutto pronto per Masterchef 10, Domenica 27 settembre 2020, come ricorda tra le sue Storie di Instagram anche Antonino Cannavacciolo, ritorna il talent show dedicato agli aspiranti cuochi. In queste settimane anche un altro giudice, chef Bruno Barbieri, ha condiviso diversi scatti realizzati dietro le quinte del programma le cui registrazioni hanno incontrato non poche difficoltà e rallentamento nei lavori dal momento che la produzione ha dovuto riorganizzare il tutto per la messa in sicurezza del set in vista delle norme anti Covid-19.

Ma ora ci siamo quasi e Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, l’ultimo entrato in squadra, sono pronti a giudicare i piatti preparati dai concorrenti che verranno selezionati per questa decima edizione del seguitissimo show targato Sky. (Continua dopo la foto)















Ma a proposito di Instagram, dove grazie agli annunci degli chef cresce sempre di più l’attesa per la prima puntata, non è sfuggito l’ultimo post pubblicato da Antonino Cannavacciuolo sulla sua bacheca. Negli ultimi mesi, infatti, il padrone di casa ha avuto una vera trasformazione. Grazie a un’alimentazione più attenta e un po’ di attività fisica è riuscito a perdere molto peso. (Continua dopo la foto)















Ha perso ben 30 chili, passando da 155 a 126 e in una intervista a Oggi ha rivelato qual è il suo segreto per perdere peso: “La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi sono tolto niente. Ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere”. (Continua dopo foto e post)











Farà caso rivederlo a Masterchef senza la ‘stazza’ che l’ha contraddistinto in tutti questi anni ma un assaggio i fan lo hanno già avuto nel suo ultimo video social dove, oltre a mostrarsi in forma, fa vedere un lato privato: quello di tenero papà. Nella clip gioca con il figlio Andrea (ha anche una figlia, Elisa), al quale fa molte coccole. I due si abbracciano, mentre il papà riempie di baci il suo piccolino. Un ritratto davvero dolce e allo stesso simpatico che nemmeno a dirlo ha fatto impazzire i follower dello chef.

