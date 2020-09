“Identiche!” L’attrice presenta la sorella Elisa: sono due gocce d’acqua

“2 corpi, un solo cuore. Sei la straordinaria certezza anche quando la vita è in bianco e nero, insieme troviamo sempre un nuovo colore. Ti amo sorellina! Auguri”. Con questo messaggio, accompagnato da un primo piano bellissimo della festeggiata, l’attrice italiana presenta la sorella. Si chiama Elisa e anche a colpo d’occhio è impossibile non notare la straordinaria somiglianza tra le due. Stessi capelli biondi, stessi occhi chiari e penetranti: praticamente due gocce d’acqua.

E infatti i fan sono rimasti senza parole di fronte alla foto. Solo di recente, infatti, in occasione del suo compleanno, l’attrice che è tra le più belle, famose e seguite su Instagram, ha deciso di mostrare sul suo affollato profilo social la persona che da sempre è al suo fianco. Elisa appunto, che è sua sorella maggiore. (Continua dopo la foto)















Molti, proprio perché identiche, l’avranno riconosciuta all’istante: Elisa è la sorella più grande di Laura Chiatti. Della primogenita di casa Chiatti non si sa molto in realtà. Su Instagram conta poco più di 900 follower e, tra le poche foto postate sul suo profilo, ne ha una con i nipotini Enea e Pablo, i figli che Laura ha avuto dal marito e collega Marco Bocci. (Continua dopo la foto)















Anche lui, bellissimo e di talento, è un famosissimo attore italiano, amato soprattutto per aver interpretato ruoli come il commissario Nicola Scialoja nella serie Romanzo Criminale e il vicequestore Domenico Calcaterra in Squadra Antimafia. Sposato con Laura Chiatti dal 2014, con lei forma una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. (Continua dopo foto e post)











Entrambi sono soliti condividere frammenti della loro quotidianità su Instagram, dove contano una vera e propria marea di follower pronti a riempirli di like e commenti sotto a ogni post. Nel dettaglio, lui vanta più di 650mila seguaci mentre lei supera quota un milione. Di recente Laura ha stupito tutti con un cambio look anche se temporaneo: ha detto addio al biondo ed è passata al rosa. E per il suo pubblico non c’è dubbio: è bella da morire in tutte le salse.

“Non ci sarò al suo matrimonio”. Elettra Lamborghini, si scopre a pochissimo dalle nozze: un’assenza pesante in famiglia