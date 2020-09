Bufera su Carlo Cracco. Il noto chef ed ex giudice di Masterchef è stato letteralmente subissato di critiche feroci quando ha condiviso sul suo profilo Instagram la provocazione lanciata per appoggiare una iniziativa di per sé più che lodevole. In occasione della Giornata Internazionale contro lo Spreco Alimentare che ricorre il 29 settembre, Cracco ha servito ai suoi clienti solo una porzione della sua famosa e chiacchieratissima pizza.

Non una pizza intera ma due terzi per la precisione e questo per riportare l’attenzione sul crescente problema dello spreco alimentare. Ma la trovata non ha però incontrato il consenso del popolo del web, che ha duramente attaccato lo chef sotto al video post pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui lui spiega l’iniziativa. (Continua dopo la foto)















“È per questo che fai i piatti minuscoli? Per sprecare di meno?” – si legge sotto, come riporta Il Giornale – “Meglio dire che sul prezzo non ti sprechi…”, “Di sicuro non c’è da preoccuparsi nel tuo ristorante e la cosa divertente è che nel tuo locale non ci sono sprechi anche perché nei piatti non metti quasi un ca**o di cibo”. (Continua dopo la foto)















A far innervosire di più non tanto i clienti quanto i suoi follower di Instagram, il ricordo di quando Carlo Cracco era a Masterchef, il programma in cui i giudici erano soliti gettare i piatti mal riusciti dei concorrenti in gara. Oggi non lo fanno più ma gli utenti non hanno dimenticato quei gesti e hanno approfittato di questa occasione per attaccare lo chef: “Però lanciate i piatti in diretta televisiva! Patetico! Vai a vendere patatine che forse quello è il tuo reale lavoro!”, “E intanto buttavi i piatti in televisione, che ipocrita schifoso… Impara l’umiltà, pseudocuoco”. (Continua dopo foto e post)











E ancora: “Co***one….allora quando fate quelle ca**te di programmi tipo Masterchef dovreste non sputare su un piatto riuscito male o addirittura buttarlo dentro il secchio… rifletti imbecille prima di dire certe cose” e “Si dovrebbe cominciare con abolire i programmi di cucina dove tutto viene gettato via l’esempio che date voi chef televisivi non è dei migliori”.

“Non ci sarò al suo matrimonio”. Elettra Lamborghini, si scopre a pochissimo dalle nozze: un’assenza pesante in famiglia