Anche nella diretta di venerdì, Elisabetta Gregoraci ha fatto parlare di sé. Merito di Alfonso Signorini, che ha fatto sì che i due formassero una coppia nel gioco del bacio in apnea. La prova è andata in onda lunedì scorso: due si sono baciati sott’acqua ma all’inizio non sono riusciti a superare la prova.

“Potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa”, ha detto Signorini e loro hanno accettato lasciandosi andare a lungo bacio e vincendo così il bonus per la spesa. Da quel momento il feeling tra Elisabetta e Pierpaolo si è fatto sempre più forte e ieri sera si sono esibiti in un ballo bollente sulle note di ‘Time of my life’, il celebre brano della colonna sonora di ‘Dirty Dancing’. (Continua dopo la foto)















I due concorrenti del reality di Canale 5 hanno fallito la presa finale per via del vestito di lei che ha reso tutto più complicato, ma nonostante questo piccolo intoppo a nessuno è sfuggita una certa complicità. “Erano sesso puro, facevano proprio sangue. Secondo me si piacciono”, ha commentato Antonella Elia. Poi Signorini ha fatto intendere che tra la Gregoraci e Pretelli l’interesse è reciproco: “Il re del gossip sono io, a me non la si fa”. (Continua dopo la foto)















Poche ore dopo la diretta del GF Vip, la sorpresa è arrivata da Flavio Briatore. Su Instagram. No, non riguarda la sua ex moglie e mamma di Nathan Falco che nella Casa si sta divertendo e appassionando sempre di più il pubblico. E nemmeno il covid 19, di cui si è ammalato e che ha visto nel suo Billionaire anche un focolaio con circa una cinquantina di ammalati. L’imprenditore ha pubblicato una foto con una sua celebre ex: Naomi Campbell. (Continua dopo foto e post)











Una foto che li vede uno vicino all’altra con un semplice commento che dice: “Ieri è venuta a trovarmi Naomi a Monaco”. L’imprenditore e la top model hanno formato coppia fissa dal 1998 al 2001 e sono rimasti in ottimi rapporti come noto e negli anni si sono ritrovati più volte. Ma era tanto tempo che non si facevano vedere insieme e infatti lo scatto ha presto raccolto una miriade di like e di commenti.

Alfonso Signorini, la notizia inaspettata (e amarissima) è arrivata poco fa