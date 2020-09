Sonia Bruganelli, la nuova foto e per lei si mette male: bufera immediata

Non c’è pace per Sonia Bruganelli. Perché non c’è post che non finisca nel mirino degli hater. Da anni omai la moglie di Paolo Bonolis è accusata di ostentare la sua ricchezza. ‘Sua’ per modo di dire, perché un altro attacco che va per la maggiore è quello di sfruttare solo quella del marito conduttore, nonostante più volte lei abbia chiarito che un lavoro ce l’ha eccome.

Dapprima erano le vacanze di lusso a farla finire nel tritacarne mediatico e infatti anche questa estate 2020 trascorsa come sempre all'insegna della famiglia tra le splendide spiagge della Sardegna e l'isola di Formentera non ha fatto eccezione. Ma gli insulti feroci che gli utenti della rete riservano a Sonia Bruganelli non si esauriscono con la bella stagione: solo qualche giorno fa è stata massacrata per una foto in vasca.















Anche il semplice gesto di farsi un bagno nella vasca di casa ha fatto innervosire gli hater: "Spero che Paolo campi 100 anni, voglio vedere che faresti che non fai un tubo dalla mattina alla sera ma spendi solo in negozi firmati", attacca uno. E un altro sulla stessa scia: "Adda campa 100 anni Paolo". La reazione di Sonia Bruganelli? "In realtà non è proprio così, ho diritto all'eredità", ha replicato con ironia.















Non sempre Lady Bonolis risponde ai suoi detrattori. Non l'ha fatto per esempio sotto a uno degli ultimi post che, nonostante non abbia nulla a che fare con il lusso, le si è nuovamente ritorto contro. Questa volta Sonia è finita bersaglio degli odiatori per aver condiviso su Instagram una citazione legata alle malelingue: "Non dirmi di quelli che hanno parlato male di me, dimmi perché erano a loro agio nel raccontarlo a te",









Visualizza questo post su Instagram 😜🤔🤫 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 19 Set 2020 alle ore 4:35 PDT



Apriti cielo: "Signora, Lei si sopravvaluta…scenda dal pero ogni tanto.", "Ora fai anche la maestrina?", "Ma perché riporti sempre frasi frutto di menti pensanti? Non riesci ad esprimere un concetto da sola? Se non per l'intelligenza almeno per l'età ci dovresti riuscire", "Invece di perdere tempo a postare le tue caz*** preoccupati di portare i tuoi figli da un bravo dietologo, ne hanno proprio bisogno!", si legge.

