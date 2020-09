Se c’è una vip che riesce a stupire sempre il suo pubblico allora quella non può che essere Elettra Lamborghini, che non perde occasione di condividere la sua vita coi fan di Instagram. In queste ultime la cantante ed ereditiera che conta oltre 6 milioni di follower è tutta impegnata nei preparativi delle nozze. Domenica 26 settembre convolerà infatti a nozze con il fidanzato Afrojack e come ogni sposa che si rispetti vuole che il suo giorno sia perfetto.

Anche se questo significa cambiare improvvisamente l’abito. Durante la notte, come ha raccontato nelle sue Instagram stories, all’una e mezza ha contattato d’urgenza Enzo Miccio, il volto noto della televisione per le trasmissioni in onda su real Time “Ma come ti vesti?” e ”Abito da sposa cercasi” per sfogarsi e rivoluzionare una delle scelte più importanti del suo matrimonio. (Continua dopo la foto)















Dopo aver organizzato tutto nei minimi dettagli, e naturalmente dopo aver scelto l’abito con il quale salire all’altare per sposare il fidanzato, Elettra ha deciso di cambiarlo. “A poche ore dal matrimonio Elettra Lamborghini cambierà il suo abito”, ha detto il wedding planner che era stato contattato a notte fonda per quella che lei ha definito “una crisi esistenziale”. (Continua dopo la foto)















Ma questa non sarà l’unica novità, anche se ovviamente Elettra non ha mostrato né il vecchio vestito né il nuovo. Un cambiamento però l’ha fatto vedere eccome ai suoi fan che di certo non si aspettavano che avrebbe modificato il look in modo drastico a pochi giorni dalle nozze. Elettra, però, si sa, sa sempre sorprendere e così ha deciso di “darci un taglio”. (Continua dopo le foto)











Aveva già insospettito la foto pubblicata al mattino di “Non mi piacciono più i capelli lunghi” aveva scritto nella didascalia immortalando una ciocca di capelli tagliata sul palmo sua mano. Poi, dopo un po’ di mistero, è tornata sui social e lo ha fatto con un taglio nuovo. La Lamborghini è rimasta fedele al long bob ma lo ha accorciato e tenuto leggermente ondulato. Diversa ma sempre bellissima.

