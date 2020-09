Vanessa Incontrada ha da poco iniziato le riprese di Ostaggi, il nuovo film in cui l’attrice è co-protagonista insieme a Francesco Pannofino, e non smette di regalare perle e anticipazioni ai follower di Instagram, Ha cominciato giorni fa quando ha mostrato il suo cambio look per esigenze di copione.

Prima di partire per Rende, in Calabria, dove è allestito il set, la spagnola ha fatto visita al parrucchiere di fiducia e si è fatta vedere con una 'nuova testa' tra le Storie di Instagram. Si è quindi mostrata con la sua hair stylist: prima con i suoi capelli biondi, poi con il nuovo colore e il nuovo taglio. Ora non solo ha un long bob fino alle spalle, quindi capelli più corti rispetto a prima, ma ha anche stravolto il colore.















Ora è decisamente più scuro con delle sfumature sui toni del rosso ma Vanessa ci ha tenuto a rassicurare tutti sul fatto che la trasformazione sarà solo temporanea. Ora le riprese di Ostaggi, che è diretto da Eleonora Ivone sono iniziate e come detto l'attrice, ma anche conduttrice, amatissima dal pubblico sta svelando qualche momento direttamente dal backstage.















Sul set del suo nuovo film Vanessa Incontrada ha regalato una piccante gag, che sui social è diventata virale in poche ore. Tutta "colpa" del ferro da stiro utilizzato dalle costumiste che, con il suo vapore, ha rischiato di bruciare il lato b della bella spagnola. "Ecco come vengono stirati i miei panni sul set. Sperando che non mi brucino il c**o!", ha scherzato sui social network Vanessa Incontrada.











La breve clip condivisa da Vanessa sul suo Instagram ha fatto presto il giro della rete. Si tratta di un filmato di pochi secondi in cui la Incontrada ha immortalato se stessa e le due costumiste intente a sistemarle il vestito con un ferro da stiro da viaggio. Quindi la gag tutta da ridere che, come accade sotto parecchi suoi post, ha fatto impazzire i fan che la amano sempre di più per la sua simpatia e ironia.

