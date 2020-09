Negli ultimi mesi ha fatto sognare i fan mostrandosi in costume, poi li ha lasciati senza parole per la straordinaria somiglianza con la figlia Jolanda e ora Ambra Angiolini ha deciso di condividere uno scatto completamente al naturale. Senza un filo di trucco e, per di più, dopo una notte insonne.

L’attrice, tra le più talentuose e amate del panorama cinematografico italiano, non è tra le vip più attive su Instagram ma, e questo nuovo post ne è la dimostrazione, quando pubblica un suo momento privato fa sempre centro. Un trionfo. Come quando poche settimane fa ha postato uno scatto mamma e figlia. Le due, immortalate sui social, sembrano sorelle mentre si abbracciano e sorridono, felici di trascorrere del tempo insieme. (Continua dopo la foto)















“Resta tutto in famiglia 2 – ha scritto Ambra riferendosi alla foto precedente, quella in cui le due giocano a beach volley – il sequel… #mammaefiglia #summer #loveislove”. Nella foto Ambra Angiolini appare abbronzatissima e in bikini nero e abbraccia la figlia, che è già alta come lei e le somiglia davvero tantissimo. Cuori e “wow” a non finire sotto. (Continua dopo la foto)















E poi una giustissima osservazione che ci sentiamo di condividere anche perché anticipa quello che è emerso dal recentissimo selfie in cui l’attrice si fa vedere al naturale: “Senza trucco, una ragazzina. Jolanda con la sorella maggiore”. Anche Ambra non deve aver resistito alla mania delle star di immortalarsi in versione “casalinga”, quindi lo scatto mentre è alle prese con una notte insonne. (Continua dopo foto e post)











Ambra Angiolini indossa un top di seta nero con le spalline sottili, è un po’ spettinata e sul viso non porta un filo di make up. Ma nemmeno un’imperfezione o un segno del tempo anche se ha superato i 40 anni (è classe 1977). Un’eterna ragazzina insomma. “Unica” e “Bella da pazzi” le scrivono sotto i tanti fan che hanno apprezzato anche la didascalia del post.

