E’ morta Jackie Stallone, la madre dell’attore Sylvester Stallone, nota come astrologa televisiva e per aver partecipato al programma ‘Gorgeous Ladies of Wrestling’ (Le splendide signore del wrestling). Lo riferisce il sito Tmz. Jackie Stallone è morta ieri, 21 settembre, all’età di 98 anni. Non ancora definite le circostanze della morte, confermata dal fratello minore dell’attore, Frank Stallone, che su Instagram ha scritto: “Era una donna eccezionale e fuori dal coro. Mi mancherai per sempre, mammina”.

La madre di Sylvester Stallone, Jackie Stallone è morta il 21 settembre 2020 all'età di 98 anni. Personaggio sopra le righe, nel corso degli anni era stata astrologa televisiva, ma era apparsa anche nell'originale programma tv GLOW: Gorgeous Ladies of Wrestling che poi ha ispirato la serie Netflix. Oltre a Sylvester, Jackie aveva avuto altri due figli, Frank Stallone e Toni D'alto.















Jaqueline Labofish, questo il suo nome da nubile, nata il 29 novembre 1921, andò in sposa a Frank Stallone nel 1945 e con lui ebbe due figli, Sylvester e Frank. La coppia divorziò nel 1957, ma lei mantenne il cognome del marito, e la donna si risposò con Anthony Filiti, con cui ebbe Toni D'Alto (attrice) scomparsa nel 2012. Secondo divorzio e poi terzo matrimonio, con Stephen M. Levine.















Michael Sylvester Enzio Stallone, è nato il 6 luglio 1946 a New York, USA in una famiglia povera, in uno dei quartieri più malfamati della città, l'Hell's Kitchen. Trasferitosi a dodici anni, a Philadelphia, nel Maryland, Stallone comincia ad avvicinarsi al mondo dello sport, grazie al fatto che sua madre apre e gestisce una palestra in proprio.















Senza condizionamenti di sorta e senza limiti di tempo, Stallone pratica dunque assiduamente ogni tipo di esercizio ginnico, gettando le basi del fenomenale fisico scultoreo per cui è diventato celebre. Nel frattempo deve farsi una cultura e, dopo il diploma, trascorre due anni all’American College of Switzerland di Ginevra, abbandonato però poco prima della laurea. Al ritorno negli Stati Uniti, però, si iscrive anche alla facoltà di drammaturgia all’Università di Miami con l’intento di apprendere i rudimenti della recitazione.

Siccome la scrittura, per quanto ben remunerata, non dà il pane, si impegna anche in una serie lunghissima e logorante di lavori fra cui il pizzaiolo, il guardiano dello zoo e l’usciere al teatro Baronet. E’ curioso pensare al futuro Rambo in queste vesti, ma è proprio così che Stallone ha sbarcato il lunario ed è grazie alla sua tenacia se è arrivato dove è arrivato.

