Lutto per Gabriel Garko, l’attore lo annuncia pieno di tristezza. “Se n’è andato un pezzo di cuore”

Povero Gabriel Garko: è morto il suo cavallo Othello a cui era molto legato. Il messaggio di dolore del noto attore ha commosso i suoi fan e tutti gli amanti degli animali come lui. Nella sua casa gli animali hanno da sempre un posto privilegiato nel suo cuore: infatti ha tre cani, due gatti, due cavalli (ora solo più uno) e un acquario con numerosi pesci. I fan e gli amici gli saranno molto vicini in questo momento di particolare sofferenza.

Garko ha poi scritto su Instragram: "Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore". Chi conosce Gabriel Garko sa che è molto lontano dai personaggi che ha interpretato ne L'Onore e il Rispetto o Il Peccato e la Vergona: è una persona straordinaria (così l'ha definito la sua ex Adua Del Vesco, ora concorrente del Grande Fratello Vip) che ama gli animali. Nella sua casa dimorano cani, gatti, pesci e cavalli: il suo amato cavallo Othello è morto e su Instagram ha pubblicato uno scatto che lo ritrae con lui con la seguente didascalia: "Fai buon viaggio Othello, e grazie".















"Vivrà sempre nel tuo cuore", "Sarà sempre con te", "I cavalli sono anime pure e libere": questi sono solo alcuni dei messaggi che i fan di Gabriel Garko gli hanno riservato in seguito alla drammatica notizia della morte del suo cavallo Othello. Soprattutto in un momento di dolore l'attore Gabriel Garko può contare sull'affetto infinito dei suoi fan e sostenitori che mai lo abbandoneranno.















Insomma una sofferenza davvero molto forte per l'attore che difficilmente riuscirà a superare in breve tempo. I follower di Garko hanno subito commentato il post, mostrandogli la loro vicinanza e cercando di inviargli tutto il loro affetto. Qualche utente gli ha scritto che i cavalli sono degli angeli e che quando ci lasciano continuano a vegliare sul padrone perché il legame che li ha tenuti in tutto questo tempo è indistruttibile.











Insomma un brutto colpo per l’attore che lentamente si riprenderà da questo terribile lutto. Una situazione similie che ricorda quella di Tiziano Ferro di qualche tempo fa, in cui sempre con un post ha reso partecipi i suoi follower della tragedia che lo aveva colpito.

