Da anni e anni Tina Cipollari è una delle protagoniste di Uomini e Donne. Opinionista del programma di Maria De Filippi da più di 10 anni insieme a Gianni Sperti, si è sempre distinta per non avere peli sulla lingua e, specie con Gemma Galgani, il carattere forte e aggressivo.

Non appena il dating show è tornato in onda, la Vamp si è subito scagliata contro la dama torinese ‘rea’ di essersi sottoposta a un lifting durante l’estate. Dopo averla attaccata in studio, è tornata sulla questione chirurgia estetica sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. “Non definirei quello di Gemma un semplice cambio di look: non ha un nuovo taglio di capelli – ha spiegato Tina alla rivista – si è proprio rifatta la faccia. Ed è questo il punto”. (Continua dopo la foto)















“Ha sempre criticato tutte le donne che sono ricorse alla chirurgia estetica e nel suo mirino fino a poco tempo fa c’ero anche io che, personalmente, oltre a ritoccare le labbra (cosa che ho sempre ammesso) non ho fatto altro – ha proseguito Tina – Per anni Gemma ha giudicate tutte le donne che si sono migliorate grazie alla chirurgia plastica. Sostenendo, tra l’altro a gran voce, di esser legata al suo aspetto così com’era, al suo viso, alle rughe date dall’età che le ricordano gioie e dolori del passato”. (Continua dopo la foto)















“Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. Io non critico la sua scelta ma l’incoerenza di questa decisione”, ha chiarito Tina Cipollari aggiungendo anche che secondo lei con quel suo atteggiamento con gli uomini Gemma non troverà mai l’amore. Tina è un personaggio pubblico a tutti gli effetti ed è molto seguita anche sui social. Su Instagram conta circa 1 milione di fan. (Continua dopo le foto)











Ed è a loro adesso che, come si legge in rete, si è rivolta per farsi aiutare a risolvere una situazione spiacevole. Sembra infatti che la Vamp sia rimasta vittima di un furto d’identità: sul web c’è qualcuno che, appropriandosi delle sue immagini, ha creato un profilo falso a suo nome quindi la richiesta di segnalarlo. Si tratta dell’account TikTok @tina.cipollari official, con già 9446 follower e la bellezza di 16,7 k like. “Ragazzi, c’è questo account che si finge me“, ha scritto Tina “Se volete aiutarmi a farlo chiudere, segnalatelo”.

Fedez, cambio look ‘estremo’ per il marito di Chiara Ferragni