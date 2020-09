“Una vita fa iniziavo anch’io e non ho mai più smesso. È un dono avere la possibilità di imparare, che la nostra società ci voglia migliori e ci fornisca i mezzi per ’diventare’”. Inizia così il lungo post della cantante che come tanti altri volti noti con l’avvio dell’anno scolastico ha deciso di condividere un’immagine di quei tempi.

Un'immagine dolcissima che, ovvio, ha fatto subito il pieno di like e di commenti. "Il mio pensiero questa mattina va a Voi – prosegue nella didascalia -, esseri umani del futuro, agli insegnanti che con coraggio vi traghetteranno verso nuove pagine, e alle famiglie, affinché possano partecipare con impegno e consapevolezza a questo grande traguardo di rinascita. Auguro a tutti un buon inizio e una serena e prolifica continuazione".















Lo scatto risale a uno dei suoi primi giorni di scuola e la ritrae, probabilmente all'età di 5 o 6 anni, con un grembiulino rosa e uno zainetto a forma di peluche tra le mani. E poi i capelli legati con una coda e la frangetta mossa. Adorabile è dire poco. E a ben guardare l'espressione vispa che ancora la contraddistingue fa intuire che questa bimba è Arisa.















Già, proprio come Cristina e Benedetta Parodi, Filippa Lagerback e tanti altri anche Arisa ha voluto regalare ai suoi fan una foto dei tempi della scuola. Fan che hanno apprezzato e di gran lunga: "Bellissima questa foto nella sua semplicità", si legge sotto tra tanti cuori e complimenti. E poi: "Che bella bimba", "Che amore che sei" e "La semplicità e la tua sensibilità è innata… Da sempre!".











Tra l’altro in questi giorni non si fa che parlare di Arisa perché fervono i preparativi per Amici 20 e Maria De Filippi sarebbe pronta a chiamare proprio lei, che potrebbe quindi essere fra i protagonisti della nuova edizione dello show. Il settimanale Oggi ha svelato gli impegni futuri dell’artista, affermando che per lei ci sarebbe “un progetto lungo e importante sulle reti Mediaset” e per molti si tratterebbe proprio di Amici 20 che ripartirà fra qualche mese dopo lo stop estivo.

