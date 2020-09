Periodo d’oro per Alessandra Amoroso, che è stata consacrata vera regina dell’estate. La canzone Karaoke della cantante e i Boomdabash ha dominato le classifiche e che per due mesi è anche stato il singolo più trasmesso dalle radio italiane, stando ai numeri ufficiali di EarOne. Non solo.

Durante la serata RTL 102.5 Power Hits Estate che si è svola da poco all’Arena di Verona e con cui da qualche anno si chiude ufficialmente la stagione dedicata alle hit estive, Karaoke è stato decretato il tormentone dell’anno. L’annuncio è stato dato durante l’appuntamento con l’evento di Rtl che ha portato ancora una volta sul palco dell’Arena artisti e canzoni che abbiamo ascoltato in questi mesi, in radio quanto in tv. E Karaoke è stato il singolo italiano più venduto nel periodo giugno-luglio-agosto 2020, oltre ad essere il più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia, contando il periodo dal 22 giugno al 28 agosto 2020. (Continua dopo la foto)















Una grande soddisfazione, dunque, per Alessandra Amoroso che ha ovviamente celebrato il traguardo anche sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato le foto dell’evento e scritto: “Si dice: SQUADRA VINCENTE NON SI CAMBIA… bah… nn lo so, so solo che non avrei potuto fare nient’altro che ESSERCI PER IL GUSTO DI ESSERCI… semplicemente! Grazie a tutti VOI per questo grande successo”. E poi tutti i ringraziamenti. (Continua dopo la foto)















Ora, sempre su Instagram, la cantante ha voluto condividere coi fan un’altra novità: ha ricambiato look. In questi mesi più volte ha avuto ‘colpi di testa’ ma ora è “tornata alle origini”. Alessandra ha tagliato i capelli ed è tornata al suo colore originale, un bellissimo castano freddo. “Occhioni belli”, “Sempre top”, “Non ti plachi mai”, “Molto meglio ora!”, “La vera te”, hanno commentato i fan. (Continua dopo foto e post)











“Finita l’estate! E chi si sarebbe aspettato tutto questo – la didascalia che accompagna la foto del cambio look – Vedevo lontano anche il semplice fatto di poterla vivere con la mia famiglia e invece sono riuscita a condividerla anche con voi! Tagliato quello che è stato, tagliato col passato, ritornata quasi al mio colore naturale che sinceramente non credo di cambiare, questa volta mai più. si ritorna all’ovile! In ufficio con tanti progetti, tante idee e tanta voglia di esserci! Inizio i bagagli perché Roma mi aspetta, sempre grazie”.

