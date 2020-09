Non solo gli utenti ‘nip’ dei social, anche i nomi noti si sono indignati alla notizia dell’uscita del film di Enrico Vanzina sul lockdown. La pellicola è una commedia che si basa proprio sul lockdown che tutti noi abbiamo vissuto fra marzo e maggio in piena pandemia di CoronaVirus. I social non hanno accolto con piacere il film, la cui produzione è iniziata in sordina e senza dare nell’occhio. Anche per questo l’annuncio della sua uscita ha destato grande scalpore.

Tra i protagonisti ci sono Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella. Ma il tema della pellicola ha destato più di una polemica. E sui social sono numerosi i commenti negativi. "Ma non vi vergognate neanche un po'?", scrive un utente su Twitter. Un altro scrive: "#LockdownAllItaliana in effetti non bastavano più di 35 mila morti, il lavoro e un'economia distrutta per ricordarci quali e quanti disastri ha fatto questo maledetto virus. Ci voleva anche l'ennesima cialtronata di Vanzina a farci capire che non se ne sentiva la necessità".















"Martina Stella a 40 anni ancora si fa pagare per fare la ragazzina con ormoni adolescenziali, Ezio Greggio che a 100 anni ancora pensa di far ridere facendo la parte del vecchio che se la fa con la ragazzina I film italiani che rovinano il cinema italiano. #LockdownAllItaliana", si legge in un terzo tweet. La critica più feroce arriva da Lisa Vanzina, vedova di Carlo e cognata di Enrico, che ha bocciato il film.















Enrico e Carlo Vanzina hanno avuto rapporti tormentati durante gli ultimi anni. "Questa è un altra VERGOGNA di questo Paese che distribuisce uno schifo del genere". La vedova del regista Carlo Vanzina non usa mezzi termini ma affonda il colpo e spiega quali sono, per lei, gli aspetti più beceri di questo film.









Due coppie scoppiate, costrette a restare unite a causa del lockdown. Si ritroveranno? #LockdownAllItaliana, una commedia mai così attuale di Enrico Vanzina, con Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella. DAL 15 OTTOBRE AL CINEMA! pic.twitter.com/mLpRkzqgm6 — Medusa Film (@medusa_film) September 17, 2020

“Approfittarsi di un periodo storico drammatico che ha causato e continua a causare morti, famiglie senza più affetto, persone senza più un lavoro, il moltiplicarsi in fila alla Caritas per un pasto non ha ragione di esser visto ma disprezzato nel suo intento di cavalcare non solo la morte di mio marito per farsi pubblicità ma il dolore di milioni di persone travolte da un dramma epocale. VERGOGNA”. Tantissimi i commenti e i like al posto di Lisa Vanzina, che ha rispecchiato il pensiero di tantissimi italiani.

