Benedetta Parodi è sempre più impegnata in questo periodo. Il suo lavoro le sta regalando enormi soddisfazioni e soprattutto non dimentica mai di aggiornare il suo vasto pubblico social. Praticamente la giornalista, conduttrice ed esperta di cucina

è inarrestabile.

Non solo è la padrona di casa di Bake Off Italia, che è ricominiciato da poco e che la zia Bene presenta insieme ai giudici storici Ernest Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e, per la prima volta, Csaba Dalla Zorza, volto più che noto per tutti gli appassionati di ‘Cortesie per gli ospiti’. A settembre ha iniziato a guidare anche un nuovo programma televisivo intitolato ‘Senti chi mangia’ che in onda tutti i pomeriggi dalle 17 su La7 e ha ricevuto diverse critiche positive in questi primi giorni. (Continua dopo la foto)















Ancora: il 14 settembre scorso è uscito il suo nuovo libro, ‘Una poltrona in cucina’. La sorella di Cristiana Parodi lo aveva annunciato a tutti i suoi follower di Instagram tramite un post e una Storia. Nei giorni scorsi, appena è stato possibile, la zia Bene aveva anche mostrato la copertina, scrivendo in didascalia “Finalmente posso condividerla con voi”. (Continua dopo la foto)















Ora un’altra bella novità da poter condividere col suo pubblico social. Dopo l’avvio di ben due programmi tv, un libro e le solite ricette imperdibili che continua a regalare ai suoi ammiratori, sempre su Instagram, dove Benedetta Parodi è seguita da quasi 900mila persone, la Parodi junior ha fatto sapere che sta per sbarcare in radio. Su Radio Capital per la precisione, con Le Mattine di Radio Capital. (Continua dopo foto e post)











Prima volta in assoluto per Benedetta Parodi, che da lunedì sarà protagonista di ‘Le Mattine di Radio Capital’, insieme a Selvaggia Lucarelli e Daria Bignardi. Nel corso della conferenza stampa del nuovo programma, è apparsa davvero entusiasta di questo nuovo progetto: “Per me è una novità assoluta”, ha dichiarato nel video poi pubblicato nelle sue storie Instagram. Lo avevamo precisato subito che è diventata inarrestabile…

