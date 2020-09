Diversi i personaggi noti che in vista del ritorno sui banchi hanno condiviso coi fan le immagini di quando da ragazzini frequentavano la scuola. A questa bella bambina con la frangetta bionda che oggi è uno schianto di donna, moglie, mamma e volto amatissimo della tv piaceva assai la scuola. Lo scrive nella didascalia del post che, come i precedenti, ha ricevuto un’infinità di like e di commenti.

"La prima campanella o ho sempre amato la scuola… la preparazione per l'inizio, le nuove penne e matite, scegliere la carta per proteggere i libri (tutti in prestito dalla scuola, andavano restituiti alla fine dell'anno, un bel risparmio sia per mia mamma che per l'impatto ambientale…) Amavo tenere ordine sulla mia scrivania e fare i compiti… sì ero la classica secchiona, ma lasciavo copiare eh".















Nello scatto postato la vip appare sorridente in primo piano mentre fa i compiti. Avrà avuto solo 6 o 7 anni ma la certezza è che a contraddistinguerla c'era già la bellezza mozzafiato che ancora oggi la caratterizza. All'epoca portava la frangetta e il caschetto, che spesso ha sfoggiato anche 'da grande', e indossava una salopette. A guardarla bene non è difficile riconoscerla: è proprio Filippa Lagerback.















Poche settimane fa la bella moglie di Daniele Bossari e volto ormai storico di Che tempo che fa di Fabio Fazio, che naturalmente è stata inondata di complimenti sotto alla foto da bimba come "Bellissima", "Che stile" e "Sei rimasta uguale, aveva rifatto un tuffo nel passato per augurare buon compleanno al fratello con una serie di scatti di loro due, prima bambini poi adulti.











Fratello che in quanto a fascino non è da meno e infatti il popolo della rete non ha potuto fare a meno di notarlo sotto al post. E non solo la somiglianza tra fratelli perché c’è chi nota un curioso dettaglio: Max somiglia a Daniele Bossari! “Nella seconda foto vi assomigliate troppo!”, “Che belli!” e “Hai il fratello bono e non lo dici?”, si legge sotto. E poi: “Nella terza foto ho notato una somiglianza tra tuo fratello e Daniele, non ci credo”. Una cosa è certa: proprio come oggi, Filippa Lagerback era un amore.

