“Grazie a tutti…”. Claudia Lai e la battaglia contro il cancro: l’annuncio della moglie di Nainggolan

Era l’11 luglio quando Claudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, aveva raccontato il ”nuovo percorso della vita” che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. ”Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia”, aveva fatto sapere, senza entrare nei dettagli, ringraziando chi le sta intorno.

La moglie del giocatore del Cagliari non ha mai nascosto il suo percorso difficile, attraverso operazione e chemioterapia, diventando quasi una testimonial per la lotta ai tumori al seno invitando soprattutto le ragazze giovani a controllarsi preventivamente e a non sottovalutare nessun segnale. Non si è lasciata abbattere dall'uragano che travolgente ha sconvolto le loro vite: lei mamma di due bambine e moglie seguitissima del 'Ninja' Nainggolan.















Claudia ha voluto condividere un traguardo importante con il seguito che l’ha sempre sostenuta. Claudia ha annunciato la fine della battaglia: “Scusate, ma io devo festeggiare la mia vittoria!”. Da qualche tempo si dedica alla musica, è un’apprezzata Dj che anima le serate cagliaritane, ed è una grande appassionata di fitness e boxe. Nel post pubblicato su Instagram, Claudia ha voluto ringraziare due persone speciali che in quesi mesi l’hanno sostenuta.

"Grazie, grazie e ancora grazie a chi in questo fantastico anno di cacca, tra una chemio e l'altra, ha creduto in me! A chi mi ha regalato momenti di puro svago ma soprattutto a chi mi ha insegnata a credere in me stessa! A te @alexcontu77 he hai avuto la pazienza di insegnarmi a suonare anche quando le medicine mi stavano frullando il cervello e non mi ricordavo nemmeno cosa mi avessi spiegato un minuto prima".















"Grazie perché non è facile passare delle ore con una persona "malata" scontrosa e con mille pensieri x la testa. A te @alessandra1009 che mi hai presa che pesavo mezzo grammo e mi rompevo al primo colpo, mi hai resa più forte e non solo fisicamente..E se c'e l'ho fatta, il merito è anche vostro! Siete dei grandi!!! auguro a tutti di affrontare la vita con la stessa forza che queste 2 persone speciali mi hanno tirato fuori!!! #fuckcancer", ha concluso la moglie di Radja Nainggolan.









E in un’altra storia di Instagram Claudia ha fatto il grande annuncio: “Scusate, ma io devo festeggiare la mia vittoria!”. Claudia è stata promotrice di diverse iniziative benefiche negli ospedali di Cagliari, aiutata anche da una rete di amici e personaggi famosi che non le hanno mai fatto mancare il sostegno.

