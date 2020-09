Per la gioia di tutti i suoi fan, Paola Perego tornerà presto in tv. A gennaio 2019 la conduttrice 54enne è stata la padrona di casa al venerdì sera su Rai 1 di ‘Superbrain – Le supermenti’, mentre in estate ha condotto su Rai 1 la 31ª edizione del Premio Bellisario e la seconda stagione della trasmissione ‘Non disturbare’, sempre sul primo canale della rete ammiraglia.

Tra poco, precisamente a partire dal 31 ottobre 2020 la Perego sarà di nuovo sul piccolo schermo: tornerà in onda su Rai 2 con il talk show ‘Ascoltami’. Si tratta di un nuovo programma che racconterà il particolare rapporto tra nonni e nipoti: “Sto bene al pensiero di tornare in tv – ha svelato lei qualche tempo fa a La Stampa – È una trasmissione che ho scritto insieme a Tonino Quinti durante il lockdown: racconteremo storie di persone e le loro emozioni. Ed è quello che mi piace fare”. (Continua dopo la foto)















La data fissata per la prima puntata di ‘Ascoltami’ è sabato 31 ottobre e il programma, che durerà circa un’ora, andrà in onda per 28 puntate fino a maggio 2021. In attesa di ripartire da un nuovo studio televisivo, Paola Perego ha deciso di trascorrere qualche giorno nella sua città natale, Brugherio, il comune più meridionale della provincia di Monza e della Brianza. (Continua dopo la foto)















Sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha pubblicato un suo selfie in cui nella didascalia spiega: “La mia Brugherio, le mie radici, la mia famiglia”. Nello scatto la 54enne lombarda indossa una semplice t-shirt bianca e un paio di pantaloni blu, ha un filo di trucco e i capelli raccolti ed è appoggiata alla ringhiera di un balcone. Ma questa volta accanto ai like dei suoi ammiratori, anche aspre critiche: tanti hanno accusato la conduttrice di essersi ‘ritoccata’ troppo. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram La mia Brugherio, le mie radici, la mia famiglia ❤️ Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17) in data: 12 Set 2020 alle ore 2:11 PDT



Per alcuni il viso della Perego è stato ‘rovinato’ dalla chirurgia estetica. E infatti il commento che è andato per la maggiore è stato: “Come rovinare un viso bellissimo… ma perché fate questo???”. E ancora, anche se molti altri hanno preso le sue difese dagli hater: “Dio mio che labbra, quello superiore trabocca, scusami, ma non faccia più queste punture; è bella così com’è è poi gli anni passano, ma non bisogna vergognarsi di come si diventa anzi accettarli è sintomo di intelligenza” e “Ma perché ti rovini così?”. Paola Perego, per la cronaca, non ha replicato alle critiche.

Alena Seredova, il compagno e la figlia insieme: è la foto più dolce di sempre