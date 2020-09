Alena Seredova, il compagno e la figlia insieme: è la foto più dolce di sempre

Per Alena Seredova è stata un’estate piena d’amore. La nascita della prima figlia avuta da Alessandro Masi ha reso la coppia ancora più unita e innamorata. Vivienne Charlotte è venuta alla luce lo scorso maggio e ha portato sorrisi e gioia in una famiglia già molto unita.

Che comprende ovviamente i figli che la modella ceca ha avuto dall’ex marito Gigi Buffon, David Lee, 10 anni, e Louis Thomas, 12, che proprio qualche giorno fa ha mostrato pronti per tornare a scuola. Dopo l’addio a Buffon, la Seredova ha ricostruito, un passo dopo l’altro, la sua vita e oggi non potrebbe essere più felice. Dopo un divorzio doloroso, è riuscita a ritrovare il sorriso con il cugino di Lapo Elkann che l’ha anche resa mamma per la terza volta. (Continua dopo la foto)















“Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione – aveva raccontato lei qualche tempo fa, ospite di Verissimo -. Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva – chi ti prende alla tua età con due bambini – e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te”. (Continua dopo la foto)















“Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo – ha aggiunto – È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto – aveva confessato tempo fa – […] Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui”. Alena Seredova ha reso partecipi i fan di Instagram della sua gravidanza e quando la piccola è venuta al mondo l’ha fatta vedere più volte sul social. (Continua dopo foto)









Visualizza questo post su Instagram #moon Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 9 Set 2020 alle ore 11:03 PDT



Tra coccole e giochi con la mamma e abbracci fraterni, i fan della Seredova seguono la crescita di Vivienne Charlotte ma nell’ultimo scatto c’è anche il papà. Uno scatto spettacolare, dolce e romantico, scattato nella casa di Torino in cui vive la coppia. Si vede Alena dorme fra le braccia del compagno, serenamente e accanto a lei la piccola, anche lei addormentata, mentre Nasi le osserva. Il boom di cuoricini e di complimenti è stato immediato di fronte a tanta tenerezza.

