Per Cristina D’Avena l’estate ancora non è finita. Dopo le foto in bikini che hanno incantato i fan, eccone un’altra ma in compagnia. Personaggio e voce simbolo degli anni Ottanta e Novanta, Cristina aveva solo 3 anni e mezzo quando si esibì in tv per la prima volta cantando il Valzer del moscerino accanto al Mago Zurlì. Era il 1968 e da allora il successo non si è più arrestato.

La sua carriera l’ha portata a vendere oltre 7 milioni di dischi, duettando con grandi artisti sulle note di hit indimenticabili come Pollon combinaguai, I Puffi sanno, Mila e Shiro, due cuore nella pallavolo, Ti voglio bene Denver e Occhi di gatto. In tutto questo tempo la popolarità di Cristina D’Avena non si è mai affievolita e quando i fan l’hanno vista in due pezzi sono rimasti stregati dalla sua bellezza e fisicità. (Continua dopo la foto)















“Ho sempre amato mostrare la mia femminilità, senza mai essere volgare”, ha spiegato la cantante bolognese al Corriere della Sera, parlando delle sue foto in bikini su Instagram che hanno sorpreso i fan. E poi: “Penso di essere molto fatina buona, caratterialmente. Però ho tutta la grinta necessaria al mio lavoro, che è bellissimo, ma impegnativo. A parte adesso per via del Covid, ho sempre fatto tantissimi concerti: quando ti aspettano 15-20 mila persone, senti la responsabilità”. (Continua dopo la foto)















Cristina D’Avena ha all’insegna del relax e della famiglia fra gite in barca come mostrato su Instagram. Con lei anche il compagno storico di cui ha sempre voluto preservare l’identità: “C’è troppa curiosità su questo argomento – ha spiegato, affermando di non voler rivelare nulla su di lui – Stiamo insieme da dieci anni: avevamo amici in comune”. Nell’ultima foto social, invece, si è mostrata con la sorella. (Continua dopo foto e post)











La cantante è legatissima a Clarissa e se Cristina a 56 anni sfoggia un fisico perfetto in costume, anche la sorella non è da meno. “Io e Clarissa D’Avena come Terry e Maggie… Magic Girls”, ha scritto l’artista che ha ricevuto tanti cuori e commenti dai fan che si sono complimentati con le ‘sisters’: “Meravigliose”, “Le sisters D’Avena non si battono”, “Che meraviglia le sorelle D’Avena” e “Siete bellissime”, si legge tra gli oltre 1400 messaggi.

