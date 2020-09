Vanessa Incontrada è tra le conduttrici e attrici più stimate. Brava, bella, simpatica e con ironia da vendere, la spagnola si è presto fatto amare dal pubblico. Anche social: su Instagram Vanessa ha oltre 2 milioni di follower pronti ad applaudire sotto a ogni suo post. Al contrario di quelli privati, della sua bella famiglia, quelli di lavoro sono sempre numerosi.

Non è la vip più attiva in assoluto sul social, ma negli ultimi giorni è stata piuttosto presente. C’era anche lei alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia e sul red carpet ha incantato tutti con la sua solarità e quel vestito rosso che le stava un incanto. Ha scelto un vestito di Dolce e Gabbana con il corpetto monospalla, da un lato senza spallina, dall’altro con lo scollo a barca, e una gonna sinuosa. Poi gioielli della collezione Tiffany Victoria. (Continua dopo la foto)















Tanti complimenti sotto, mentre quando ha pubblicato il selfie con il collega Pedro Alonso, l’attore che interpreta Berlino ne “La Casa di Carta”, a causa di una citazione di “Bella Ciao” nella didascalia, si è scatenato un putiferio sotto perché considerata una sua presa di posizione “politica”. Ovvio che non sapessero che quel brano fa da colonna sonora a uno dei momenti più rappresentativi della serie tv. (Continua dopo la foto)















Nelle scorse ore Vanessa Incontrada è tornata su Instagram per condividere coi fan una novità. Intanto, dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria sono ricominciate le registrazioni di alcuni dei film più attesi del prossimo anno tra cui “Ostaggi” di Eleonora Ivone, che la vede protagonista insieme a Gianmarco Tognazzi. Ma prima di partire per Rende, in Calabria, dove sarà allestito il set, la spagnola ha fatto visita al parrucchiere di fiducia. (Continua dopo le foto)











Sì, Vanessa ha cambiato look ma per esigenze di copione. E si è fatta vedere con una ‘nuova testa’ tra le Storie di Instagram. Poco fa si è quindi mostrata con la sua hair stylist: prima con i suoi capelli biondi, poi con il nuovo colore e il nuovo taglio. Ora non solo ha un long bob fino alle spalle, quindi capelli più corti rispetto a qualche giorno fa, ma ha anche stravolto il colore, decisamente più scuro con delle sfumature sui toni del rosso alla chioma. Ma ci ha tenuto a rassicurare tutti sul fatto che la trasformazione sarà solo temporanea.

