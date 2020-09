“Oggi sarebbe stato il tuo compleanno”. Romina Power, cuore straziato. Passa il tempo ma il dolore resta

Romina Power, il ricordo bussa alla porta. Un vuoto che non potrà mai essere colmato. Romina Power ricorda la sorella Taryn in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. Accade proprio attraverso il profilo Instagram, dove la cantante dedica alla sorella un pensiero di amore. Una dedica, da fare volare dritta in cielo in memoria di Taryn.

La notizia della sua morte è sopraggiunta lo scorso 27 giugno. Taryn si è spenta per sempre perchè gravemente malata di leucemia. Un rapporto non solo tra sorelle, quello di Romina e Taryn, ma molto di più. Una foto, presa dai cassetti dei ricordi, e condivisa con i fan, lascia intuire quanto questo giorno rimane e rimarrà sempre importante e significativo. Romina e Taryn in foto, sono due bambine e sorridono abbracciate.















"Taryn, oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Questo giorno sarà sempre speciale per me", questa la dedica a corredo della foto condivisa su Instagram per ricordare la sorella: "L'amore che abbiamo non scomparirà mai. Settembre è il tuo mese ma io penso a te ogni giorno. Sei nel mio cuore per restarci, mia dolce Taryn", aveva scritto pochi giorni, rivolgendo un altro pensiero di affetto.















Nascono da Tyrone Power e Linda Christian le due sorelle Power; Taryn era la secondogenita e come Romina la passione per lo showbusiness ha segnato un'intera carriera. Gli anni di successo furono indiscutibilmente quelli a cavallo degli Ottanta, quando la giovane Taryn ha preso parte come protagonista delle pellicole, contesa tra Stati Uniti e Italia. Ma Romina quel sogno non lo ha mai interrotto, Taryn si, per decidere di dedicarsi alla famiglia.









La dedizione naturale a essere sempre materna ha condotto Taryn a intraprendere un percorso come insegnante di sostegno per ragazzi disabili in una struttura pubblica, ampliando il suo attivismo anche negli ambiti ambientali e animalisti. E infatti le parole di Romina la ricordano così: “Un essere luminoso, una madre amorevole, una nonna eccezionale e una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita”.

