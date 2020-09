“Ancora non ci credo!”. Giulia De Lellis pazza di gioia: l’annuncio (con tanto di foto)

Giulia De Lellis è reduce dal red carpet dell 77esima Mostra del Cinema di Venezia dove, nemmeno a dirlo, ha subito attirato le attenzioni. Bellissima ed elegantissima, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip nonché influencer su Instagram con quasi 5 milioni di follower ha fatto parlare di sé per le imperfezioni del suo viso.

Secondo diversi siti e quotidiani la De Lellis, mostrandosi con l’acne in passerella, è riuscita a lanciare un fortissimo messaggio #skinpositive a tante giovani donne. Eppure, ospite a Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta da Sara Bortone su Rai 1, la ex (o forse no) di Andrea Damante è stata criticata da Costanza Rizzacasa d’Orsogna, firma del Corriere della Sera, e dalla scrittrice Ester Viola. (Continua dopo la foto)















Secondo la giornalista del Corriere, le ragazze che hanno bisogno di superare le proprie paure estetiche avrebbero bisogno di altri modelli: “Se da casa una ragazza vede che il massimo dell’imperfezione sono i brufoli di De Lellis e le finte smagliature della Ferragni non passa un messaggio corretto”. Della stessa opinione Ester Viola: “Body positive con un guancia un po’ imperfetta? Facciamo passare altri messaggi”. (Continua dopo la foto)















La scelta di Giulia De Lellis è stata al contrario molto apprezzata da molti, soprattutto i suoi fan storici. Ricordate le famose ‘bimbe di Giulia?’ del GF Vip? Ecco, a proposito del reality che sta per tornare in tv, Giulietta partecipò all’edizione numero 2, una delle più amate dal pubblico. Tra i concorrenti ricordiamo Cristiano Malgioglio, Luca Onestini, il poi vincitore Daniele Bossari, Ignazio Moser, Giulia De Lellis e Ivana Mrazova. (Continua dopo le foto)











Queste ultime due sono rimaste molto amiche dopo il reality e lo sono anche oggi anche se i rispettivi impegni di lavoro le tengono lontane. Ma nelle scorse ore si sono ritrovate e Giulia, pazza di gioia come Ivana, ha subito reso partecipi i follower della reunion: “Finalmente noi – ha scritto nelle Storie sotto al selfie – Ancora non ci credo. Grata”. E Ivana: “Finalmente con la mia ciccia”.

