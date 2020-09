La pizza più cara del mondo, Figazza Luxury. Il prezzo? Ecco quanto costa e gli ingredienti

Alla fiera orafa di Vicenza è stata presentata Figazza Luxury, la pizza più costosa al mondo, ecco il prezzo del lussuosissimo piatto. Se è lampante che le news nel settore culinario siano sempre all’ordine del giorno, in quel di Vicenza non si è persa l’occasione durante la famosissima fiera orafa locale. Un evento rivelatosi, difatti, super proficuo niente meno che per l’invenzione della pizza più costosa del mondo. Il suo nome è un tutto dire: Figazza Luxury. La Figazza Luxury è stata cucinata per la prima volta dallo chef Dino Forlin di Bassano del Grappa.

Come raccontato dal ristoratore Dino Forlin, l'impasto dell'ambitissima pizza viene lievitato per 144 ore. La farcia è composta da due varietà di caviale servite dentro a cucchiai di madreperla, la burrata è assolutamente artigianale e l'oro con cui è condita è commestibile e si presenta in due forme, sia in foglie che in polvere. La Figazza Luxury deve poi essere servita con posate rigorosamente d'oro, nonché accompagnata da un Dom Perignon del 2009.





























Forse non sei uscito negli ultimi mesi e vuoi davvero coccolarti. O forse hai dimenticato quanto costa mangiare fuori. In ogni caso, dal 12 settembre, se proprio lo desideri, puoi concederti una pizza da 2000 euro. Hai letto bene. Per celebrare il ritorno della fiera dell'alta gioielleria e dell'oro, VOICE 2020 a Vicenza in Italia dal 12 al 14 settembre, è ora possibile acquistare una pizza condita con oro alimentare. L'idea è nata da Dino Forlin, giovane ristoratore vicentino, titolare della Pizzeria Forlin a Cassola.









Se cerchi maggiori dettagli prima di separarti dai tuoi 2000 €, la pizza avrà un diametro di 30cm, un bordo alto e morbido, l'impasto sarà lievitato per 144 ore, e la farcitura sarà composta da: due varietà di caviale servito su cucchiai di madreperla, burrata artigianale di Andria e oro alimentare in foglie e polvere. Questa non è solo una semplice Margherita… la pizza verrà servita in una mise en place esclusiva, con preziose posate placcate oro racchiuse in un box dedicato, e una bottiglia di Dom Perignon 2009.

