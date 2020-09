Le foto del passato, ripescate in vecchi album dei ricordi, continuano a essere un trend sui social. Soprattutto su Instagram, dove alcuni vip condividono praticamente ogni istante del loro quotidiano. I fan adorano i loro scatti vintage, nella maggior parte dei casi realizzati quando i loro beniamini non erano ancora famosi.

In questo caso tutti i protagonisti della foto sono noti al grande pubblico ma a postarla tra le Storie è stata quella che oggi è una delle modelle più famose del mondo. E, vien da sé, una delle ragazze più belle e fascinose. Nel ritratto di famiglia posa con la sorellina e sembrano gemelle visto che sfoggiano dei look coordinati in stile Dorothy di “Il mago di Oz”. (Continua dopo la foto)















Indossano entrambe un abito a quadretti bianchi e blu con le maniche a sbuffo e portano i capelli legati in due codine laterali con dei nastri rosa. Ma la didascalia non è focalizzata sui vestitini e l’acconciatura identici ma sulla sua frangetta. Mini e pure storta perché da un lato è veramente cortissima rispetto all’altro. Chissà perché questa irregolarità… Se lo chiede pure lei. Anzi, si rivolge direttamente alla sua mamma. (Continua dopo la foto)















“Perché la mia frangia era così, mamma?”, scrive nella didascalia della foto apparsa tra le sue Storie di Instagram e ricondivisa da una delle tante fanpage. La mamma è Kris Jenner e lei, con quella buffa frangetta, è Kendall Jenner, indiscussa icona di bellezza e di stile che è diventata famosa grazie al reality dedicato alla sua famiglia “allargata”, i Kardashian-Jenner. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram @KendallJennee via Instagram Story #kendalljenner #kendalljennersnapchat Un post condiviso da Kendall ♡ (@kendalljennersnapchats) in data: 4 Set 2020 alle ore 9:46 PDT



Ma reality a parte Kendall, che in questa foto che la ritrae piccolissima posa con mamma, papà e Kylie, nel corso degli anni è riuscita a brillare di luce propria: è diventata una super modella, tanto da essersi guadagnata più volte il titolo di top più pagata dell’anno. E anche se siamo tutti abituati a vederla al top in passerella, in tv e sui social questa volta ha voluto stupire tutti mostrandosi con quello che, a occhio, è il taglio di capelli più brutto di tutti i tempi.

