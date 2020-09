Quando si è presentata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, Vanessa Incontrada ha incantato i presenti. Splendida, raggiante, con quel sorriso che da solo basterebbe a far innamorare tutti, domenica scorsa la conduttrice e attrice di origine spagnola ha preso parte alla prima di “The World To Come” e sulla passerella si è presentata coi capelli sciolti, un make up molto naturale e con un abito rosso.

Ha scelto un vestito di Dolce e Gabbana con il corpetto monospalla, da un lato senza spallina, dall’altro con lo scollo a barca, e una gonna sinuosa. Poi gioielli Tiffany, collier e orecchini in platino e diamanti della collezione Tiffany Victoria, a rendere ancora più brillante il suo look. Insomma, uno spettacolo. Sui social i complimenti sono arrivati a migliaia. (Continua dopo la foto)















Ma un paio di giorni dopo ecco un’altra foto da Venezia che ha sì fatto il giro di siti e giornali per la quantità di messaggi piovuti sotto, ma di tutto altro genere. Travolta d’insulti per il selfie col collega spagnolo Pedro Alonso, l’attore che interpreta Berlino ne “La Casa di Carta”. A causa di una citazione di “Bella Ciao” nella didascalia, la foto ha scatenato un putiferio perché considerata una presa di posizione “politica” di Vanessa. (Continua dopo la foto)















Peccato che quella canzone è sì un simbolo della Resistenza italiana, ma anche la canzone che fa da colonna sonora a uno dei momenti più rappresentativi della serie tv. Molti, è evidente, non ne erano a conoscenza e si sono riversati sotto al post con commenti come “Bella Ciao la vai a cantare al tuo Paese. Sei bravissima e bellissima ma questo in Italia è fuori luogo” e “Ti adoro come attrice ma dopo Bella Ciao decido di non seguirti più”. (Continua dopo foto e post)











Non è finita qui: “Forse non conosci bene la storia italiana, lascia stare quei banditi, evita, che sei carina e simpatica: non cercarti grane”, fino a “Ma questa ignorante cosa vuoi che sappia della foibe? Demente vai a cagare tu e Bella Ciao. Comunista e cretina”. Un’ondata di odio a cui Vanessa non ha replicato e che è stata poi in parte arginata dai suoi fan con messaggi tipo: “È già arrivato a commentare qualche organismo mononeuronale che ha trovato il riferimento politico anche in questa foto? Chiedo per un amico”. E poi: “Io voglio solo dirvi una cosa, non son state bene”.

