“Riposa in pace”. Fabrizio Corona, la tristezza per quella vita spezzata: “Grazie per ciò che hai dimostrato”

Sono piovuti commenti su commenti inerenti alla morte di Willy, il 21enne violentemente ucciso a calci e pugni a Colleferro, mentre cercava solo di fare da paciere in una lite. Tantissimi italiani si sono stretti attorno al dolore della famiglia, tra loro parecchi personaggi famosi che hanno utilizzato i social per mostrare il loro cordoglio. Nella parata di Vip figura anche Fabrizio Corona, che pare proprio averne finalmente azzeccata una. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex King dei paparazzi. Per una volta riusciamo a vedere un esemplare di Fabrizio Corona che non si serve dei social network per scagliare i suoi dardi infuocati o lanciare provocazioni al mondo.

Infatti stiamo parlando del suo ultimo post su Instagram, che è stato da lui dedicato alla giovanissima vittima dell’assurdo delitto di Colleferro. Fabrizio ha deciso di dedicare un commosso omaggio a Willy, scrivendo una didascalia sentita: “Riposa in pace guerriero, grazie per averci insegnato il coraggio e la lealtà. #willy”. Queste parole hanno maturato consensi sin da subito, facendo incetta di like e commenti da parte dei follower del tanto amato quanto odiato ex king dei paparazzi. Quello che risulta lampante è che, nonostante gli eccessi e le provocazioni, Fabrizio Corona rimane sempre un papà, per questo può facilmente immaginare il dolore che è stato inflitto in queste ai genitori del giovane Willy. Un ragazzo che aveva tutta la vita davanti a sé, dolce, per bene e che di certo non meritava di fare questa fine qua. (Continua dopo le foto)





























Visualizza questo post su Instagram RIPOSA IN PACE GUERRIERO.GRAZIE PER AVERCI INSEGNATO IL CORAGGIO E LA LEALTÀ.#WILLY Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 8 Set 2020 alle ore 2:02 PDT

Tra i Vip strettasi attorno al dolore della famiglia di Willy, troviamo Emma Marrone: “La violenza cresce e si insidia piano piano.. Prima con le parole alle quali ormai solo in pochissimi danno il giusto peso. Eh si le parole sono importanti, da esse provengono i gesti e poi gli esempi fino ad arrivare alle tragedie. Willy Monteiro Duarte era un ragazzo di 21 anni, adesso è l’ennesima tragedia di un paese che sta soccombendo ad un livello culturale davvero molto basso dove ormai in molti si sentono liberi di fare quello che vogliono arrivando addirittura ad uccidere. L’ignoranza crea la violenza. Mi dispiace tanto Willy. Un grande abbraccio alla tua famiglia”. (Continua dopo le foto)









Anche le parole di Alessandra Amoroso non hanno lasciato scanso a perbenismi: “C’è poco da dire, quando a parlare è l’ignoranza, l’odio, la cattiveria… Ma cosa stiamo diventando?! Ma nessuno davvero è capace di porre fine a tutto questo?! Non siamo capaci di aiutarci,di esserci l’uno per l’altro… dove cavolo andremo a finire?! Un abbraccio grande alla famiglia e che sia fatta giustizia per questo ragazzo dal sorriso contagioso! Ciao Willy!”.

