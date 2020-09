Prima di far ripartire il suo “Detto fatto”, il programma di Rai Due che dovrebbe riprendere a fine ottobre, Bianca Guaccero ha annunciato che interpreterà nuovamente una fiction. Si tratta di “Il medico della mala” e verrà diretta dalla regista Cinzia TH Torrini per Raiuno. Bianca interpreterà una ragazza di nome Rosa, al suo fianco ci sarà l’attore Marco Bocci e nel cast della serie ci sarà anche Violante Placido.

Sui social l'attrice e presentatrice ha rivelato la sua felicità per essere tornata al suo primo amore professionale, la recitazione. Non si conoscono ancora troppi dettagli della serie che andrà in onda su Rai 1 e di cui ancora non è stata resa nota la data d'inizio. Ma nei giorni scorsi è stata proprio Bianca ad annunciare sul suo affollato profilo Instagram l'inizio delle riprese e a dirsi molto ma molto felice di tornare sul set.















"Stiamo preparando un nuovo progetto per voi – scrive Bianca Guaccero nella didascalia del suo ultimo selfie apparso sul suo profilo Instagram – felice di tornare sul set… per una nuova serie per Rai 1. Stanno per cominciare le riprese… stay tuned!". Sotto al post, com'era prevedibile, una marea di like e di messaggi carichi di entusiasmo, anche da parte dei colleghi di Detto Fatto e gli amici vip.















Dopo l'annuncio la conduttrice di Detto Fatto ha voluto regalare ai suoi fan una foto dal suo passato: "14 anni" e un cuore rosso, ha scritto Bianca a corredo della foto ricordo pubblicata sul suo account Instagram. La Guaccero posa con uno sguardo intenso e malinconico, con i boccoli castani che le cadono sulle spalle e un volto dai lineamenti a dir poco perfetti, segno che negli anni la conduttrice non si è mai sottoposta ad alcun ritocchino. Tantissimi i complimenti arrivati sotto al post della Guaccero."Sei nata bellissima!", "Che meraviglia", "Eri stupenda, complimenti".









14 anni… ❤️

Non mancano i commenti dei vip. Dal “Meraviglia” di Anna Dello Russo, al “Wow”, di Giulia Salemi. E ancora Carla Gozzi, che scrive: “E vabbè!!! Stupenderrima!”, le emoticon con gli occhi a cuore di Laura Pausini, “Che amore” di Natasha Stefanenko. Ancora una volta Bianca ha mostrato di essere una bellezza acqua e sapone, che è rimasta tale e quale senza stravolgimenti.

